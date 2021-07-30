"Мог отомстить": местные жители назвали версию убийства 6-летней Мирославы Третьяк

Похороны 6-летней Мирославы Третьяк / newsroom.kh.ua.

В с. Старый Салтов Харьковской области 30 июля прощались с 6-летней Мирославой Третьяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего парня.

Как сообщает newsroom.kh.ua, на похороны девочки пришло много местных жителей, не разошлись даже во время сильной грозы, которая произошла перед похоронами ребенка.

На улицу Некрасова, где живет семья убитого ребенка, пришло ориентировочно 50 местных жителей. Тело ребенка привезли около полудня.

Также на похоронах присутствовали правоохранители и карета скорой медицинской помощи. Перед прощанием с 6-летней девочкой стало плохо ее дедушке, ему медики оказали помощь.

Около дома, где жила девочка, круглосуточно дежурит пятеро полицейских. Стражи порядка говорят, что будут находиться до особого распоряжения.

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"Спустя двое суток с момента происшествия в поселке все спокойно, но копы говорят, что местные настроены радикально и могут устроить самосуд над семьей подозреваемого в умышленном убийстве 13-летнего Богдана Ф. Его мать Галина временно уехала из Старого Салтова, чтобы не провоцировать соседей", - сообщают местные СМИ.

Местные обсуждают несколько версий случившегося. Некоторые уверены, что мальчик жестоко расправился с девочкой, а одной из причин называют травлю со стороны ее родни.

"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг", - говорит местная жительница Светлана.

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Как говорят местные жители, Богдан изменился в лице, когда узнал, что его разыскивает полиция и даже сказал: "Не пойду домой, теперь на меня все повесят".

При этом начальник "главка" Андрей Рубель сообщил, что в деле больше нет подозреваемых и в полиции больше никого не допрашивают.

"Разговоры о третьем человеке - бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воспроизведение. Следствие поддерживает одну версию - и другой нет", – сказал Рубель.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.