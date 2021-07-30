УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Мог отомстить": местные жители назвали версию убийства 6-летней Мирославы Третьяк

30 июля 2021, 21:00

Местные обсуждают несколько версий убийства девочки.

Похороны 6-летней Мирославы Третьяк / newsroom.kh.ua.

В с. Старый Салтов Харьковской области 30 июля прощались с 6-летней Мирославой Третьяк, в убийстве которой подозревают 13-летнего парня.

Как сообщает newsroom.kh.ua, на похороны девочки пришло много местных жителей, не разошлись даже во время сильной грозы, которая произошла перед похоронами ребенка.

На улицу Некрасова, где живет семья убитого ребенка, пришло ориентировочно 50 местных жителей. Тело ребенка привезли около полудня.

Также на похоронах присутствовали правоохранители и карета скорой медицинской помощи. Перед прощанием с 6-летней девочкой стало плохо ее дедушке, ему медики оказали помощь.

Около дома, где жила девочка, круглосуточно дежурит пятеро полицейских. Стражи порядка говорят, что будут находиться до особого распоряжения.

Реклама

"Спустя двое суток с момента происшествия в поселке все спокойно, но копы говорят, что местные настроены радикально и могут устроить самосуд над семьей подозреваемого в умышленном убийстве 13-летнего Богдана Ф. Его мать Галина временно уехала из Старого Салтова, чтобы не провоцировать соседей", - сообщают местные СМИ.

Местные обсуждают несколько версий случившегося. Некоторые уверены, что мальчик жестоко расправился с девочкой, а одной из причин называют травлю со стороны ее родни.

"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг", - говорит местная жительница Светлана.

Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы Третьяк: 13-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения

Как говорят местные жители, Богдан изменился в лице, когда узнал, что его разыскивает полиция и даже сказал: "Не пойду домой, теперь на меня все повесят".

При этом начальник "главка" Андрей Рубель сообщил, что в деле больше нет подозреваемых и в полиции больше никого не допрашивают.

"Разговоры о третьем человеке - бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воспроизведение. Следствие поддерживает одну версию - и другой нет", – сказал Рубель.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.

убийство
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзейДень дружбы 2021: сердечные поздравления и милые открытки для друзей "Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками Свадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условиемСвадьба Юли Зайки и Богдана Юсипчука оказалась настоящей, но с одним условием Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 летВещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по ДонбассуУступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу

Последние новости

21:29

Минздрав назвал количество украинцев с антителами к коронавирусу

21:18

Вражда с Россией и первый Майдан: в Госдуме разразились обвинениями из-за интеграции Украины в НАТО Видео

21:17

Как мастурбация влияет на иммунитет: ученые дали ответ Видео

21:00

"Мог отомстить": местные жители назвали версию убийства 6-летней Мирославы Третьяк Видео

20:41

Границы Украины – в полное боевое соответствие: в СНБО назвали новый приказ Зеленского Видео

Реклама
20:40

Green Grey продолжили скандал после публикации обличающего видео с участником группы

20:30

Масштабные пожары в Турции: отдыхающие ночуют на пляжах Видео

20:23

Приметы на 31 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

20:10

Костя Войтенко идет на Танці з зірками 2021 и передал #танціззіркамиchallenge

19:59

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

19:54

Запрет протестов, минус камеры и телефоны: Зеленский сделал заявление по закону о нацсопротивлении

19:53

Кара Делевинь поразила воображение соблазнительным формами в бикини

19:35

Аномалии климата: пока по всему миру жара, Бразилию засыпало снегом Видео

19:30

Свистопляска с "непобедимыми" ракетами, или Запах катастрофы мнение

19:26

Состояние МакSим остается на грани кризиса после выхода из химической комы

19:22

Готовят "тарифный майдан": Зеленский требует не повышать тарифы для населения Видео

19:17

Сильная страна, которая мчится в НАТО и ЕС: принята Стратегия внешней политики Украины Видео

18:46

СНБО ввел санкции против трех контрабандистов и 24 компаний Видео

18:20

Как не попасть на крючок эко-рейдеров – советы юристов Видео

18:18

Стычки, газ и крики "Ганьба": активисты прорвались в здание Офиса президента из-за ЛГБТ-акции Видео

Реклама
18:07

Смертельное ДТП под Киевом: на остановке погибли 10-летний ребенок и 60-летний мужчина

18:00

Мир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие Видео

17:58

"Это будет арест": адвокат Чауса рассказал, куда увезли скандального экс-судью Видео

17:40

Экорейдерство в Украине набирает угрожащих масштабов - эксперты Видео

17:31

Семь признаков больного кишечника: главные показатели Видео

17:30

Превратимся в пустыню: в Украине исчезнет бабье лето - эколог Видео

17:15

Мать подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней харьковчанки, заявила, что с детьми был мужчина

16:37

"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски Видео

16:33

Апелляционный суд оставил кума Путина под домашним арестом

16:31

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

16:15

"Адский колхоз и полная безвкусица": экс-ведущий Орла и Решки разнес отдых в Одессе

16:15

Похищенный судья Чаус нашелся в Винницкой области: пришел в трусах в село Мазуривка

16:02

Самый вкусный и полезный в мире перекус: простой рецепт приготовления Видео

16:01

"Разучился глотать": появились новые детали о "духовном лечении" уморенного голодом подростка

15:36

Как избавиться от музыки в голове и почему она возникает - врач дал ответ Видео

15:33

Гороскоп для Рыб на август 2021: чем будет сложен этот месяц

15:28

Кубраков представил план реформ для портовой отрасли

15:24

"Минирование" Офиса Зеленского: в полиции назвали причину ЧП в центре Киева Видео

14:58

Жара раскочегарится до +37°: синоптик рассказала, где пекло ударит с новой силой Видео

14:42

В Мариуполе изверг избил кота и закопал животное живьем Видео

Реклама
14:38

Штамм Дельта заразен, как ветрянка, и распространяется даже среди вакцинированных – СМИ Видео

14:35

Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ Видео

14:16

Вырубили ударом в голову: в Киеве в супермаркете жестоко избили охранника Видео

14:13

Диагноз врача и выезд за границу: в Украине запустят вакцинацию против COVID-19 детей от 12 лет Видео

13:41

Тариф на электроэнергию для населения с 1 августа: в Кабмине назвали финальную цифру Видео

13:29

Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые Видео

13:27

В Полтавской области столкновение поезда и грузовика: в Укрзализныце заявили о задержке ряда рейсов

13:24

На заседании СНБО рассмотрят новые экономические санкции против режима Лукашенко Видео

13:17

Четверолапые стражи порядка: 5 маленьких овчарок взяли на службу в Нацгвардию

13:03

"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять