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Модный френч маникюр 2022 с колоссальным омолаживающим эффектом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 февраля 2022, 06:01

С помощью дизайна ногтей можно визуально выглядеть моложе, и этот момент нельзя недооценивать.

  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения
    Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения
    Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения
    Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram
  • Модный френч 2022 с эффектом омоложения
    Модный френч 2022 с эффектом омоложения Instagram

Красивый маникюр может вмиг изменить ваш образ и добавить ему изюминку – в этом убедились многие женщины. Но также с помощью дизайна ногтей можно визуально выглядеть моложе, и этот момент нельзя недооценивать. Дело в том, что вы можете сделать стильную омолаживающую стрижку и макияж, который вмиг избавляет от лишних лет. Но все усилия в борьбе с коварным временем могут сойти на нет, если не учитывать руки.

Мы сегодня расскажем вам о том, какой маникюр делает руки моложе. Как правило, все эти дизайны ногтей связывает минималистичный характер и нюдовая основа. При этом узоры обязательно присутствуют – они утонченные и сдержанные.

Какой маникюр молодит

Двойной французский маникюр

Только не спешите - тут главное не переборщить и правильно подобрать оттенки, которые будут между собой гармонично и мягко сочетаться. В основе этого маникюра нюдовый лак, а кончики делают двухцветными. И для того, чтобы ногти сыграли вам на руку и визуально омолаживали, эти кончики нужно покрасить нежными пастельными лаками. В 2022 году такой френч маникюр в тренде, поэтому смело берите его на вооружение.

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Модный френч 2022 с эффектом омоложения
Модный френч 2022 с эффектом омоложения / Instagram

Антивозрастной маникюр 2022 с завитками

Короткий путь к омоложению рук лежит также через цветные завитки. При этом для лучшего эффекта нужно использовать не яркие лаки и создавать контрастные комбинации, а светлые или нейтральные. В качестве базы используйте нюдовые лаки. В итоге ваши ногти 2022 будут выглядеть стильно, молодо и изящно.

Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения
Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения / Instagram

Перевернутый френч 2022

Французский маникюр, который выглядит как классический, и в то же время присутствует тонкая яркая полоска возле кутикулы, тоже отлично омолаживает образ. Благодаря своей простоте он помогает стилизовать и сгладить все черты ваших рук, смещая акценты.

Модный френч 2022 с эффектом омоложения
Модный френч 2022 с эффектом омоложения / Instagram

Омолаживающий маникюр омбре

Еще один из дизайнов ногтей, который может помочь вам выглядеть моложе – это модный маникюр 2022 омбре. С этой задачей он справляется почти мгновенно. Конечно, хитрость достижения омолаживающего эффекта состоит в том, чтобы избегать слишком интенсивных цветов или слишком контрастных сочетаний.

Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения
Модный маникюр 2022 с эффектом омоложения / Instagram

Цветной френч маникюр 2022

Этот вариант маникюра - еще один красочный способ визуально сделать руки и образ моложе. Покрасьте ногти прозрачным или нюдовым лаком, а кончики – лаком какого-то одного оттенка. Также можно "подарить" каждому ногтю свой цвет – в любом случае колоссальный омолаживающий эффект вас приятно удивит.

Модный френч 2022 с эффектом омоложения
Модный френч 2022 с эффектом омоложения / Instagram

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