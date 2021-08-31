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Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 августа 2021, 06:02

Когда речь идет о тонких и редких волосах, то крайне важно помнить одно правило: волосы нужно держать короткими. Но не только!

  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram
  • Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
    Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 Instagram

Тонкие волосы – не приговор. Безусловно, мечта многих женщин – шикарная густая шевелюра, но даже если природа в этом вопросе была не слишком щедра к вам, то отчаиваться не стоит. Ваша главная задача – добавить объема волосам. Чтобы добиться этого, возьмите на заметку модные стрижки на тонкие волосы 2021-2022, которые воистину творят чудеса.

Эти удачные прически подарят вашим тонким и редким волосам чудесный объем и заставят их все время выглядеть прекрасно. Визуально ваши волосы будут казаться вдвое объемнее. При этом вы будете приятно удивлены, что для их укладки вам не потребуется слишком много времени и усилий.

Женские стрижки для тонких редких волос, не требующие укладки, помогут вам вздохнуть с облегчением и, наконец, избавят вас от постоянных переживаний по поводу того, что у вас на голове, и позволят чувству уверенности поселиться в вашем сердце. Дело в том, что каждая стрижка на тонкие волосы из нашего списка – это не только вариант, который успешно справится с поставленной на него задачей, но и станет стильным решением, которое поднимет ваш собственный стиль на новый уровень.

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А если вы не хотите менять свою стрижку, то используйте этот простой трюк, который точно добавит вашей шевелюре объема. Суть его в том, что кончики волос нужно сделать рваными. Попросите своего парикмахера сосредоточиться немного больше на кончиках волос – это сделает их слегка кудрявыми. Даже не сомневайтесь: этот фокус сделает ваши волосы потрясающими.

Мы собрали для вас фотогалерею модных стрижек на тонкие волосы 2021-2022 – обязательно посмотрите их, ведь вполне вероятно, какой-то вариант покажется вам сногсшибательным, и вы пойдете с этим фото в следующий раз к своему парикмахеру.

Стрижки для тонких и редких волос 2021-2022: на что обратить внимание

Стрижка до плеч 2021 на тонкие волосы

Когда речь идет о тонких и редких волосах, то крайне важно помнить одно правило: волосы нужно держать короткими. Длина до уровня плеч делает ваши волосы более густыми. Для максимального эффекта сделайте длину до ключицы – и сразу появится ощущение, что ваша шевелюра стала вдвое объемнее.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаВ частности, можете сделать классическую стрижку боб. Любая вариация этой прически для тонких и редких волос – настоящее спасение. А если вы добавите челку, которая соответствует форме вашего лица, то о тонких волосах останутся только воспоминания.

Еще один способ добавить прическе объема - это сделать легкий "беспорядок" на голове, который сейчас действительно в моде.

Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 / Instagram

Стрижка с боковым пробором женская

Пробор по центру позволяет волосам "растекаться" по лицу, но такой вариант не гарантирует объем. Поэтому все те, у кого редкие и тонкие волосы, должны ориентироваться на косой пробор, поскольку он создает иллюзию густых прядей от корней. И совершенно не важно, короткие у вас волосы, средние или длинные - боковой пробор в любом случае не разочарует.

Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 / Instagram

Стрижка А-боб для тонких волос

Женская стрижка А-боб, в основе которой удлиненные волосы спереди и укороченные сзади – находка для обладательниц тонких волос, ведь она визуально очень легко и быстро добавляет шевелюре колоссального объема. Сила этой стрижки – в экстремальной линии среза, которая идет под острым углом.

Читайте такжеВ моде стрижка на средние волосы длинный боб – удачная прическа для стильного образа на каждый деньПри этом не обязательно выравнивать волосы – наоборот, несколько мягких локонов добавят образу легкости и особого шарма, а волосам – дополнительного объема. Для этого вам не нужен парикмахер - все, что вам нужно, это утюг для ваших локонов.

Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 / Instagram

Асимметричный боб на тонкие волосы

Асимметрия - ваш лучший друг, когда ваши волосы нуждаются в объеме. При этом не пожалейте немного времени и уложите красиво волосы с помощью щетки и мусса. И не бойтесь экспериментировать – это именно тот случай, когда все непредсказуемое и неожиданное пойдет вам только на пользу.

Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 / Instagram

Короткая женская стрижка на редкие волосы пикси

Эта прическа - не для каждой женщины, но если вы готовы кардинально изменить имидж, то смело пробуйте и будете вознаграждены за это. Вы увидите, что ваши волосы сразу выглядит гуще. Особенно, если эту стрижку сделал хороший парикмахер, который точно знает, какие пряди сделать удлиненными, а где их укоротить, чтобы прическа гармонично подходила именно вам.

Стрижки на тонкие волосы 2021 2022
Стрижки на тонкие волосы 2021 2022 / Instagram

viber
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