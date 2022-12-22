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Модные теплые платья зима 2023 невероятной красоты, в которых уютно даже в лютый мороз

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 декабря 2022, 06:29
На передовой моды уютно разместились однотонные вязаные платья 2023 - они лаконичные и стильные, поэтому станут находкой для многих. Но не только.
Модные теплые платья зима 2023
Модные теплые платья зима 2023 / Instagram

Красивые женские платья способны на чудеса - порой именно с них начинаются позитивные изменения в жизни, ведь они отлично повышают самооценку и позволяют чувствовать себя уверенной и неотразимой. Вот почему в холодную пору не стоит списывать теплые платья со счетов.

В сезоне зима 2022-2023 на вершине модного Олимпа оказались потрясающие трикотажные платья, которые способны растопить и покорить даже самое холодное сердце. Теперь в любую погоду можно выглядеть на миллион долларов и, что самое главное, не мерзнуть.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие платья сейчас в тренде и заслуживают особого внимание в мороз и стужу.

В частности, на передовой моды уютно разместились однотонные вязаные платья - они лаконичные и стильные, поэтому станут находкой для многих.

Среди цветовых трендов сезона доминируют более естественные оттенки, такие как бежевый, верблюжий и белый, но также в моде яркие оттенки, такие как розовый, оранжевый и красный.

При этом учтите: если у вас где-нибудь в шкафу скучает однотонное длинное трикотажное платье с прошлых сезонов, то в этом году лучше всего сочетать его с сумкой и обувью такого же цвета. В общем, придерживайтесь одного цвета с ног до головы.

Кроме того, отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что модные платья 2023 зима - это длинные модели, в которых в любую погоду тепло и уютно.

В показе коллекции одежды Max Mara осень-зима 2022-2023 представлены однотонные модные теплые платья осень-зима 2022 2023:

Также снова актуальны яркие трикотажные платья 2023 в стиле романтичных 70-х, от которых невозможно оторвать взгляд. Как правило, они идут с оригинальными графичными рисунками. Такие модели можно смело дополнять бусами — это тот случай, когда они уместны и вовсе не старят.

В показе коллекции одежды итальянского бренда Dsquared2 осень-зима 2022-2023 увидите потрясающие богемные платья зима 2023:

А еще в моде очень женственные трикотажные платья на зиму 2023, которые подчеркивают фигуру. При этом они необязательно длинные. Как правило, эти стильные платья дополняют эффектным поясом. Кроме того, не проходите мимо моделей с оригинальными вырезами — такие платья станут находкой для тех, кто ищет вариант на праздничное мероприятие или вечеринку.

В показе коллекции одежды Michael Kors осень-зима 2022-2023 вы найдете шикарные и очень женственные теплые платья 2023:

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