Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

От официального протокола члены британской королевской семьи не могут спрятаться даже в собственном доме.

Модный этикет британской королевской семьи / ua.depositphotos.com, pexels.com

В модном этикете британской королевской семьи современные реалии причудливо перемешиваются с древними законами. Поэтому и наряды монархов порой вызывают вопросы.

Чудаковатые правила королевской семьи давно стали поводом ля бурных обсуждений. Почему королева всегда ходила в нарядах, цветам которых позавидует сама радуга? Кому и когда позволено носить тиары и какой аксессуар монархи носят на публике из соображений гигиены?

Главред собрал странные правила дресс-кода, которые обязаны соблюдать члены королевской семьи.

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1. На Королевских скачках украинская ведущая Катя Осадчая чувствовала себя, как рыба в воде – во время съемок шоу Светская жизнь шляпки причудливых размеров и форм стали ее "фишкой". Однако для британской королевской семьи и знатных леди это – не просто модный аксессуар. До 50-ых годов прошлого столетия в консервативном британском обществе дамам было неприлично появляться на улице с открытыми волосами. Сейчас эти правила немного смягчились, и головной убор требуется надевать лишь на официальных мероприятиях. К тому же королевские модницы уже давно сообразили, что таким образом можно выразить свою индивидуальность.

Правила дресс-кода британской королевской семьи / instagram.com/theroyalfamily

2. Что же касается тиар и украшений с бриллиантами, то их надевать могут лишь замужние женщины. Как правило, при британском дворе девушка надевает свою первую тиару на свадьбу. Затем – лишь на официальные приемы, дресс-код которых предполагает вечерние наряды. По древнему правилу после 18:00 мужчины снимают шляпы, а дамы – отправляются в свои покои, дабы переодеться к ужину и надеть украшения. К слову, тиары ранее служили не только искусным дополнением к вечернему образу, но и четким сигналом холостякам – эта дама уже жената, поэтому не стоит рассчитывать на ее благосклонность.

3. Яркие наряды невообразимых цветов стали отличительной чертой стиля королевы Елизаветы. Некоторые полагали, что это просто способ монархини выразить себя, однако за оттенком королевского костюма скрывалась более важная миссия – в кислотных одеждах она появлялась на мероприятиях, которые предполагают большое скопление народа. Дабы ее всегда было видно из любой точки, она надевала яркое. Младшее поколение монархов воздерживается от соблюдения этого правила, однако кто знает, как изменится стиль Камиллы после коронации Чарльза.

Британский королевский протокол строг по отношению к одежде / instagram.com/theroyalfamily

4. Никто не удивится, если обнаружит в современной дамской сумочке гигиеническую маску, санитайзер и одноразовые перчатки – эпидемия коронавируса научила всех быть более внимательными к своему здоровью, когда мы выходим на улицу. В королевском этикете же это правило существует давно – настоящая леди в свет должна выходить в перчатках. По тем же соображениям безопасности: члены британской королевской семьи едва ли не ежедневно раздают тысячи рукопожатий, поэтому побеспокоиться о защите от микробов было бы логичным. Однако и покойная королева, и король Чарльз с супругой позволяли себе трактовать это правила крайне вольно – в зависимости от наряда. Младшее поколение БКС и вовсе его игнорирует. Однажды принцесса Диана, еще в период исполнения королевских обязанностей, шокировала общественность, когда стала обниматься с простыми людьми и даже теми, кто болен, без какой-либо защиты. Эти случаи рассматривались, как вопиющие нарушения королевского этикета, однако благодаря ей сейчас члены королевской семьи все чаще проявляют на публике человечность, что очень по душе британцам.

5. Когда члены британской королевской семьи отправляются в заграничные командировки, с собой они всегда берут то, что напоминает всем и каждому о скоротечности нашей жизни – в их багаже всегда лежит черный траурный наряд на случай непредвиденной трагедии. Даже на похоронах и поминальных службах за нарядами БКС пристально следят, ведь их внешняя безупречность для многих – оплот стабильности в этом безумном мире. Наряды черного цвета монархи могут надевать лишь на похорон или во время траура.

Какие правила этикета нельзя нарушать членам БКС / instagram.com/theroyalfamily

Также придворным дамам запрещено носить лак темных оттенков (приемлемы лишь телесный, прозрачный или светло-розовый), а на официальных консервативных мероприятиях им предписано "прятать" ноги в телесные колготки.

Несмотря на строгие правила королевского этикета, члены БКС (и мужская, и женская ее половина) остаются настоящими трендсеттерами, и за каждым их выходом пристально следят сотни тысяч поклонников по всему миру.

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