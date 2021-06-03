Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко

Окрашивание волос – самый быстрый способ кардинально изменить имидж. А иногда это – еще и своего рода билет в новую жизнь, в которой вы – уже точно другая, и все опять начинается с чистого листа. В такой момент всегда в душе зарождается искорка надежды на то, что впереди все сложится наилучшим образом.

Летом желание поменять цвет волос усиливается, потому что хочется не просто выглядеть красивой и ухоженной, но сразить всех наповал и стать центром Вселенной. Если вы оказались на пороге перемен, и чувствуете, что должны покрасить волосы в модный цвет волос лета 2021, то ознакомьтесь с главными тенденциями этой теплой поры.

В связи с тем, что в последний год пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, снова на передний план вышло окрашивание волос в домашних условиях. И этот момент стал в какой-то мере определяющим в том, какие цвета выбились в тренды.

Правда, теперь уже совершенно не важно, где и как вы будете красить волосы – но модные цвета волос 2021 для лета создать легко!

Модное окрашивание волосы 2021 – главные тренды лета

Теплая блондинка – модный цвет волос лета 2021

Этим летом на гребне популярности оказались теплые блондинистые оттенки. Одним из самых трендовых является золотистый блонд в стиле 60-х. Кроме того, в моде брондирование волос – это когда кончики волос красят в теплый блонд, а корни оставляют темными. Тем не менее, если вам больше нравятся холодные оттенки блонда, то не меняйтесь – вы все равно еще в тренде!

Модное окрашивание волос лето 2021 / Instagram

В моде цвет волос мокко как у француженок

Если хотите этим лето выглядеть ярко, эффектно и стильно, то обратите внимание на цвет волос, как у француженок - коричневой или мокко. Коричневый от француженок - это от природы холодный оттенок, тогда как мокко излучает тепло с золотистым оттенком. Смешивание, конечно, допустимо, ведь одной из модных тенденций сезона является микс прохладного и теплого.

Модное окрашивание волос лето 2021 / Instagram

Окрашивание волос "омбре пастельное" в тренде

Бывает так, что не хочется быть ни блондинкой, ни брюнеткой. Если у вас сейчас такое настроение, когда душа просит чего-то особенного, то окрашивание волос пастельное омбре станет для вас находкой.

Читайте такжеВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишСуть этого окрашивание в том, что корни темные, а на кончиках разливаются разные оттенки - от светло-желтого до светло-голубого, бирюзового, розового и даже фиолетового. Это модное окрашивание лето 2021 поможет вам поднять свой стиль на более высокий уровень!

Модное окрашивание волос лето 2021 / Instagram

Все еще актуально окрашивание волос "лентами"

Эпоха 90-х пустила глубокие корни в моду 2021, и она ощутима даже в окрашивании волос. Уже второй сезон все женщины мира сходят с ума по покраске волос блоками, которая очень сильно напоминает мелирование.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-хПравда, это не совсем мелирование. Фишкой такого окрашивания являются две выcветленные передние пряди волос, которые красиво обрамляют лицо – визуально они напоминают ленты. В этом году такие ленты стали не такими резкими, как в прошлом. Кроме того, этих "лент" может быть и больше.

Модное окрашивание волос лето 2021 / Instagram

Медный цвет волос – писк сезона

Этот оттенок – очень дружелюбный, он подходит многим женщинам, и вполне возможно – этот цвет вдохновит и вас. Солнечный и теплый оттенок меди придает волосам красивый блеск и освежает любое лицо – для лета это просто сказочная находка!