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Модная стрижка 2023 неповторимой красоты, которая подходит всем женщинам зимой и молодит

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 ноября 2022, 23:10

Эта потрясающая стрижка 2023 чем-то похожа на удлиненный боб, однако ее главной фишкой является длина до уровня ключицы. Но не только.

  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram
  • Женская стрижка 2023 клавикут
    Женская стрижка 2023 клавикут Instagram

Есть эффектные стрижки, которые вмиг становятся сильной заявкой женщины и возносят ее стиль на новую высоту. В их числе - женская стрижка до ключицы под названием клавикут (еще говорят - Clavi Cut), которая последние несколько лет заняла почетное место на вершине модного Олимпа.

Клавикут - удачная стрижка для тех женщин, которые немного запутались в жизни, не могут понять, чего хотят, куда идут и что для них важно. Такие переходные периоды в жизни бывают, и в это время клавикут может стать своего рода "спасательным кругом".

А в холодную пору эта потрясающая прическа становится еще более востребованной, ведь красиво смотрится под шапкой и головной убор не портит ее. Практичность и лаконичность - вот главные особенности этой удивительной стрижки 2023.

Модная стрижка 2023 клавикут чем-то похожа на удлиненный боб, но ее главной фишкой является длина до уровня ключицы. Кроме того, в отличие от классического лонг боба, в данном случае волосы спереди оставляют немного длиннее, чем сзади.

Модная стрижка 2023 клавикут
Модная стрижка 2023 клавикут / Instagram

Клавикут подходит обладательницам лица любой формы, поэтому ее без преувеличения можно назвать универсальной. Более того, эта стрижка визуально смягчает черты лица, поэтому ее могут взять на вооружение те, у кого от природы угловатое или круглое лицо.

Как видите, модные стрижки 2022-2023 включают вариант неповторимой красоты, который способен улучшить образ женщины при минимальных усилиях, ведь много времени на укладку не потребуется. Поэтому клавикут идеально подходит для женщин, не желающих часто посещать салон красоты и тратить время на сложную укладку.

Модная стрижка 2023 клавикут
Модная стрижка 2023 клавикут / Instagram

Еще одно преимущество стрижки: она подходит для густых и тонких волос. Женщинам с тонкими волосами лучше выбрать вариант, когда волосы пострижены на одну длину - такой трюк гарантированно добавит шевелюре объема.

А те, у кого волосы густые, могут слегка проредить кончики или сделать слои. Кроме того, при желании вы можете добавить челку и выглядеть моложе. За это свойство, кстати, прическу клавикут тоже очень любят женщины, ведь она отлично молодит.

Укладка стрижки клавикут

Если вам больше по душе строгий образ, то все, что вам нужно - аккуратно вытянуть волосы по всей длине и вы сразу получите шикарный результат.

Если хотите добавить образу немного драматизма, то сделайте центральный пробор, в то же время боковой пробор сделает образ более мягким и не слишком консервативным.

Можно также уложить волосы волнами - тогда ваш образ станет игривым и слегка романтичным.

Модная стрижка 2023 клавикут
Модная стрижка 2023 клавикут / Instagram

В целом омолаживающая стрижка 2023 клавикут поражает многообразием стилей: от гладких волос до легких локонов, от бокового пробора до среднего. Вряд ли любая другая прическа предлагает столько возможностей, особенно, в холодную пору.

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