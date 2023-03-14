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Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодит

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 марта 2023, 22:15
Женская стрижка итальянский боб 2023 может стать находкой для тех, кому хочется выглядеть раскованной и пушистой.

  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram
  • Итальянский боб 2023
    Итальянский боб 2023 Instagram

В моде самые разные женские стрижки, которые вызывают восторг и вмиг превращают женщин в голливудских красоток. Но не все они обладают колоссальным омолаживающим эффектом и просты в укладке. Поэтому, когда на вершине модного Олимпа появляются легкие прически, не требующие особых усилий, то они сразу становятся трендом. В частности, многие женщины во всем мире уже полюбили непринужденный вариант боба, который творит чудеса.

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Встречайте: в моду на весну-лето 2023 вошла женская стрижка неописуемой красоты итальянский боб. Прическа выглядит небрежно и элегантно одновременно, при этом она подкупает своей легкостью.

Итальянский боб 2023 идеально подходит для непослушных волос – все те, кто по утрам тратит много времени на то, чтобы "укротить" свои волосы, могут взять на вооружение эту прическу, ведь результат их приятно поразит.

В то же время эта стрижка может стать находкой для тех, кому хочется выглядеть раскованной и пушистой. "Вишенкой" на торте является то, что итальянский боб безумно омолаживает образ и в считанные минуты позволит сбросить лет 10.

Модная стрижка 2023 итальянский боб – на что обратить внимание

Фишкой стрижки 2023 итальянский боб является длина – линия среза проходит чуть выше подбородка, а дальше волосы поднимаются вверх естественным путем – благодаря легким волнам.

Итальянский боб 2023
Итальянский боб 2023 / Instagram

Пробор. Чтобы эта омолаживающая стрижка женская выглядела по-настоящему очаровательной, пробор должен быть боковым – он делает образ не таким строгим. Центральный пробор в данном случае неуместен.

Прическа итальянский боб очень проста в укладке. Все, что вам нужно, это высушить волосы и слегка распушить их руками. Благодаря этой легкости вы получите непринужденный образ, а эффектный силуэт добавит вам элегантности.

Итальянский боб 2023
Итальянский боб 2023 / Instagram

Как стригут стрижку итальянский боб?

Все просто. Вначале нужно сделать относительно ровную линию среза. А потом кончики волос немного "филируют" обычными ножницами – для того, чтобы они стали тонкими. В результате кончики волос немножко "подпрыгивают" вверх, а нижняя часть становится пушистой и объемной.

Итальянский боб 2023
Итальянский боб 2023 / Instagram

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