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Мобилизация в Украине 2022: кто не попадает под призыв в военное время

26 июля 2022, 06:30

Граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, и лица с правом на отсрочку могут оказаться среди тех, кого не мобилизуют при военном положении.

Мобилизация
Мобилизация в Украине продлится до 23 августа / УНИАН

Президент Владимир Зеленский 24 февраля в связи с началом полномасштабного военного вторжения России объявил всеобщую военную мобилизацию в Украине. Призыву в войска подлежат пригодные по состоянию здоровья к службе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Война продолжается, мобилизация продлена до 23 августа 2022 года. Призывают, в первую очередь, людей с боевым опытом. Украинское законодательство учитывает тот факт, что есть категории военнообязанных, которые по ряду причин не подлежат мобилизации или имеют право на отсрочку.

Закон о мобилизации в Украине

Мероприятия по мобилизации на территории Украины проводятся на базе закона О мобилизации и мобилизационной подготовке. Это оперативный механизм, при помощи которого украинская армия пополняется новыми военными. Государство проводит мобилизацию на всей территории страны.

Военкомат
Не призовут по мобилизации 2022 в Украине лиц, у которых есть право на отсрочку / УНИАН

Мобилизация 2022 – кого не призовут

  • Военнообязанные граждане, которые получили бронь от своих предприятий или учреждений на военное время
  • Лица, которым согласно результатам медицинской комиссии была установлена инвалидности
  • Граждане, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к несению военной службы на срок до 6 месяцев с последующим прохождением медкомиссии
  • Женщины и мужчины, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет
  • Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет
  • Женщины, мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
  • Лица, которые воспитывают детей с тяжелыми болезнями
  • Женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью I или II группы
  • Граждане, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных опеки родителей, в возрасте до 18 лет
  • Лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, родителями (своими, или своей жены, или своего мужа), если комиссия признала, что на их содержании находятся лица, нуждающиеся в соответствующем уходе
  • Граждане, у которых жена или муж из числа лиц с инвалидностью, либо установлена инвалидность I или II группы у одного из их родителей
  • Лица, которые являются опекунами людей, которые признаны судом недееспособными; лица, занятые постоянном уходом за людьми с инвалидностью I или II группы и людьми, нуждающимися в уходе на постоянной основе.
  • Народные депутаты, чиновники, сотрудники силовых структур
  • Другие военнообязанные или отдельные категории граждан, согласно предусмотренным законом случаям.

Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья

Не подлежат мобилизации граждане, у которых есть ряд серьезных заболеваний, не совместимых с несением воинской службы. Такие лица могут рассчитывать на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Мобилизация
Отсрочку от мобилизации могут получить лица, у которых диагностируют ряд заболеваний / Reuters

С какими заболеваниями могут не мобилизовать

  • Заболевания глаз
  • Серьезные патологии органов слуха
  • Стойкие расстройства психики
  • Туберкулез
  • Онкология
  • Инфекционные заболевания
  • ВИЧ
  • Болезни крови
  • Заболевания дыхательной системы
  • Болезни нервной системы
  • Заболевания мочеполовой системы
  • Расстройства эндокринной системы
  • Заболевания костей
  • Гепатиты
  • Болезни пищеварительной системы

Закон о мобилизации 2022 статья 23

Верховная Рада 14 апреля приняла закон "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан".Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу 12 июня 2022 года.Читайте такжеВыезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения

В частности, государство дополнило категории лиц, которых не будут призывать на военную службу во время мобилизации. Речь идет о следующем перечне граждан:

  • Учащиеся заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
  • Преподаватели заведений профессионального образования

Кто еще имеет право на отсрочку от призыва при мобилизации

  • Соискатели профессионального высшего и высшего образования
  • Ассистенты-стажеры
  • Аспиранты и докторанты дуальной формы образования
  • Научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования научных учреждений и организаций с научной степенью и званием; педагоги заведений общего, среднего образования, профессионально-технического образования, которые работают в учреждениях по основному месту работы с занятостью не менее чем 0,75 ставки.
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