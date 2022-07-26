Мобилизация в Украине 2022: кто не попадает под призыв в военное время

Мобилизация в Украине продлится до 23 августа / УНИАН

Президент Владимир Зеленский 24 февраля в связи с началом полномасштабного военного вторжения России объявил всеобщую военную мобилизацию в Украине. Призыву в войска подлежат пригодные по состоянию здоровья к службе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Война продолжается, мобилизация продлена до 23 августа 2022 года. Призывают, в первую очередь, людей с боевым опытом. Украинское законодательство учитывает тот факт, что есть категории военнообязанных, которые по ряду причин не подлежат мобилизации или имеют право на отсрочку.

Закон о мобилизации в Украине

Мероприятия по мобилизации на территории Украины проводятся на базе закона О мобилизации и мобилизационной подготовке. Это оперативный механизм, при помощи которого украинская армия пополняется новыми военными. Государство проводит мобилизацию на всей территории страны.

Не призовут по мобилизации 2022 в Украине лиц, у которых есть право на отсрочку / УНИАН

Мобилизация 2022 – кого не призовут

Военнообязанные граждане, которые получили бронь от своих предприятий или учреждений на военное время

Лица, которым согласно результатам медицинской комиссии была установлена инвалидности

Граждане, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к несению военной службы на срок до 6 месяцев с последующим прохождением медкомиссии

Женщины и мужчины, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет

Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет

Женщины, мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Лица, которые воспитывают детей с тяжелыми болезнями

Женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью I или II группы

Граждане, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных опеки родителей, в возрасте до 18 лет

Лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, родителями (своими, или своей жены, или своего мужа), если комиссия признала, что на их содержании находятся лица, нуждающиеся в соответствующем уходе

Граждане, у которых жена или муж из числа лиц с инвалидностью, либо установлена инвалидность I или II группы у одного из их родителей

Лица, которые являются опекунами людей, которые признаны судом недееспособными; лица, занятые постоянном уходом за людьми с инвалидностью I или II группы и людьми, нуждающимися в уходе на постоянной основе.

Народные депутаты, чиновники, сотрудники силовых структур

Другие военнообязанные или отдельные категории граждан, согласно предусмотренным законом случаям.

Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья

Не подлежат мобилизации граждане, у которых есть ряд серьезных заболеваний, не совместимых с несением воинской службы. Такие лица могут рассчитывать на отсрочку или освобождение от мобилизации.

Отсрочку от мобилизации могут получить лица, у которых диагностируют ряд заболеваний / Reuters

С какими заболеваниями могут не мобилизовать

Заболевания глаз

Серьезные патологии органов слуха

Стойкие расстройства психики

Туберкулез

Онкология

Инфекционные заболевания

ВИЧ

Болезни крови

Заболевания дыхательной системы

Болезни нервной системы

Заболевания мочеполовой системы

Расстройства эндокринной системы

Заболевания костей

Гепатиты

Болезни пищеварительной системы

Закон о мобилизации 2022 статья 23

Верховная Рада 14 апреля приняла закон "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан".Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу 12 июня 2022 года.Читайте такжеВыезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения

В частности, государство дополнило категории лиц, которых не будут призывать на военную службу во время мобилизации. Речь идет о следующем перечне граждан:

Учащиеся заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

Преподаватели заведений профессионального образования

Кто еще имеет право на отсрочку от призыва при мобилизации