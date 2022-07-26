Мобилизация в Украине 2022: кто не попадает под призыв в военное время

Граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, и лица с правом на отсрочку могут оказаться среди тех, кого не мобилизуют при военном положении.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля в связи с началом полномасштабного военного вторжения России объявил всеобщую военную мобилизацию в Украине. Призыву в войска подлежат пригодные по состоянию здоровья к службе мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Война продолжается, мобилизация продлена до 23 августа 2022 года. Призывают, в первую очередь, людей с боевым опытом. Украинское законодательство учитывает тот факт, что есть категории военнообязанных, которые по ряду причин не подлежат мобилизации или имеют право на отсрочку.
Закон о мобилизации в Украине
Мероприятия по мобилизации на территории Украины проводятся на базе закона О мобилизации и мобилизационной подготовке. Это оперативный механизм, при помощи которого украинская армия пополняется новыми военными. Государство проводит мобилизацию на всей территории страны.
Мобилизация 2022 – кого не призовут
- Военнообязанные граждане, которые получили бронь от своих предприятий или учреждений на военное время
- Лица, которым согласно результатам медицинской комиссии была установлена инвалидности
- Граждане, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к несению военной службы на срок до 6 месяцев с последующим прохождением медкомиссии
- Женщины и мужчины, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет
- Женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет
- Женщины, мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- Лица, которые воспитывают детей с тяжелыми болезнями
- Женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью I или II группы
- Граждане, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных опеки родителей, в возрасте до 18 лет
- Лица, которые заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, родителями (своими, или своей жены, или своего мужа), если комиссия признала, что на их содержании находятся лица, нуждающиеся в соответствующем уходе
- Граждане, у которых жена или муж из числа лиц с инвалидностью, либо установлена инвалидность I или II группы у одного из их родителей
- Лица, которые являются опекунами людей, которые признаны судом недееспособными; лица, занятые постоянном уходом за людьми с инвалидностью I или II группы и людьми, нуждающимися в уходе на постоянной основе.
- Народные депутаты, чиновники, сотрудники силовых структур
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан, согласно предусмотренным законом случаям.
Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья
Не подлежат мобилизации граждане, у которых есть ряд серьезных заболеваний, не совместимых с несением воинской службы. Такие лица могут рассчитывать на отсрочку или освобождение от мобилизации.
С какими заболеваниями могут не мобилизовать
- Заболевания глаз
- Серьезные патологии органов слуха
- Стойкие расстройства психики
- Туберкулез
- Онкология
- Инфекционные заболевания
- ВИЧ
- Болезни крови
- Заболевания дыхательной системы
- Болезни нервной системы
- Заболевания мочеполовой системы
- Расстройства эндокринной системы
- Заболевания костей
- Гепатиты
- Болезни пищеварительной системы
Закон о мобилизации 2022 статья 23
Верховная Рада 14 апреля приняла закон "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации некоторых категорий граждан".Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским и вступил в силу 12 июня 2022 года.Читайте такжеВыезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения
В частности, государство дополнило категории лиц, которых не будут призывать на военную службу во время мобилизации. Речь идет о следующем перечне граждан:
- Учащиеся заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
- Преподаватели заведений профессионального образования
Кто еще имеет право на отсрочку от призыва при мобилизации
- Соискатели профессионального высшего и высшего образования
- Ассистенты-стажеры
- Аспиранты и докторанты дуальной формы образования
- Научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования научных учреждений и организаций с научной степенью и званием; педагоги заведений общего, среднего образования, профессионально-технического образования, которые работают в учреждениях по основному месту работы с занятостью не менее чем 0,75 ставки.