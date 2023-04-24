Многолетний нагар и жир моментально исчезнет: как очистить посуду с помощью клея – безумный фокус

Силикатный клей поможет вернуть невероятное сияние и блеск старой сковородке, кастрюле и другой посуде.

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Как очистить посуду с помощью силикатного клея? / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятной проблемой на кухне – со временем посуда покрывается слоем грязи и нагара. Кажется, что старую сковородку, кастрюлю, терку или алюминиевую чашку уже ничто не спасет. Спешим вас заверить, что эту посуду не стоит выбрасывать, ведь ей еще можно вернуть прежнее сияние. Кто бы мог подумать, но в этом вам поможет силикатный клей.

Как очистить посуду с помощью силикатного клея: пошаговая инструкция

Чтобы приготовить смесь для очистки посуды, нужно подготовить большой металлический сосуд, воду (примерно 8 литров), одну баночку силикатного клея, кальцинированную соду (500 гр), а также брусок хозяйственного мыла.

Как осуществить чистку посуды

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Для начала берем металлический сосуд, наливаем в него воду и ставим на плиту.

Пока вода нагревается, натираем на терке хозяйственное мыло.

Когда уже видим, что вода вот-вот закипит, вливаем клей, а также высыпаем кальцинированную соду и натертое хозяйственное мыло. Хорошенько все перемешиваем.

Теперь в эту смесь опускаем сковородку, кастрюлю, терку, вилки, ситечко и другую посуду, которая нуждается в чистке. Кроме того, в такой смеси хорошо очистятся грязные газовые конфорки, на которых довольно часто собирается грязь.

Варим всю посуду на небольшом огне 15-30 минут (в зависимости от степени загрязненности). Через полчаса можете вынуть посуду и посмотреть на результат. Вы будете удивлены увиденным! От застарелого жира и нагара нет и следа! Посуда снова радует глаз своим блеском и сиянием.

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