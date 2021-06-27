Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021 / Instagram

Наконец все те, кто обожает украшения, могут вздохнуть с облегчением: сегодня модно носить все и сразу. Это огромная модная тенденция лета 2021. Берите кольца, браслеты, цепочки, бусы и сережки – и носите в свое удовольствие.

Чрезмерное количество аксессуаров женских – без преувеличения, очень необычная тенденция. И чем больше их вы одновременно оденете, тем круче ваш образ. Но будьте осторожны!

В погоне за модой можно легко превратиться во что-то на подобии школьной новогодней елки, которую наряжали разными игрушками все дети класса: будет выглядеть мило, притягивать внимание, но со стилем это не будет иметь ничего общего.

А все должно быть гармонично и стильно. Для того, чтобы "полевой букет" из случайных цветов превратился в маленький шедевр, нужно обратить внимание на некоторые моменты и научиться правильно сочетать украшения – о них мы сегодня вам расскажем. Не важно, носите вы бижутерию или дорогие украшения – эти простые советы помогут вам летом 2021 года выглядеть на миллион долларов.

Как сочетать украшения между собой в сезоне лето 2021

Для начала достаньте всю свою бижутерию и разложите на своей кровати. Когда все ваше богатство будет перед глазами – займитесь сортировкой. То есть вы должны этнические украшения сложить в один ряд, варианты ручной работы – в другой, серебряные украшения – в третий, изысканные изделия из золота – в четвертый. Это поможет вам легко составлять комбинации.

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Только не бойтесь "переборщить". Вы можете смело надеть бусы – хоть пять или шесть штук, столько же колец, плюс добавить несколько браслетов и сережек. Правда, все это должно красиво сочетаться – то есть украшения должны быть в одном стиле.

Если вам нравятся бусы, и вы хотите "выгулять" несколько штук одновременно, то главное правило тут такое: они должны быть разной длины, чтобы каждая бусина получила свое отдельно место на вашей шее!

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021 / Instagram

Обязательно старайтесь делать так, чтобы серьги и бусы сочетались. То есть или ориентируйтесь на серьги, и к ним подбирайте бусы, или наоборот. Запомните, если этот дуэт гармоничен – ваш образ великолепен!

Читайте такжеХудшие аксессуары для женщин после 40 летЗолото и серебро. Тут лучше не экспериментировать – не смешивайте эти украшения. Если есть золотые украшения, носите их, а все серебро сочетайте между собой. Золото прекрасно сочетается с пастельными летними оттенками и природными тонами; серебро - идеально подходит к джинсам и вещам темного цвета.

Жемчуг можно носить со всем, в том числе и с золотом и серебром. Украшения с жемчугом красиво сочетаются с цветными нарядами.

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021 / Instagram

Если вы хотите украсить пальцы рук кольцами, то вначале выберите, какое кольцо будет главным. Все остальные кольца должны быть не такими яркими, как главное кольцо – они должны просто дополнить картину.

При этом учтите: если вы одеваете много колец, то обязательно приведите в порядок ногти. Маникюр в данном случае является обязательным.

Если хотите всему миру показать свои чудесные, неповторимые и волшебные кольца, тогда внимания требует и сумка: она должна быть не слишком габаритной, в идеале ее нужно носить в руке. Если сумка с цепочкой, то цвет цепочки должен сочетаться или с серебром, или с золотом, но никак не контрастировать.

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021 / Instagram

Ранее сообщалось, тяжелые, объемные цепи в стиле 90-х – это все еще горячий тренд. Правда, в 2021 году они стали еще более массивными. Такие украшения "съедают" все внимание, и даже черное платье заиграет особыми красками, если вы украсите его модной гигантской цепью.