Многие недооценивают пользу кофе: напиток избавит от головной боли и поможет похудеть

В дополнение к его энергетическому эффекту, кофе был связан с длинным списком потенциальных преимуществ для здоровья/
Кофе - самый популярный напиток в мире. Многие люди не представляют жизни без него по утрам, в обед и даже вечером.
Польза бодрящего напитка неоспорима, говорят специалисты. В дополнение к его энергетическому эффекту, кофе был связан с длинным списком потенциальных преимуществ для здоровья, что дает вам еще больше причин начать пить кофе.
Как кофе действует на организм
Кофе содержит кофеин - стимулятор центральной нервной системы, известный своей способностью бороться с усталостью и повышать уровень энергии.
Одно небольшое исследование показало, что потребление кофеина увеличивает время до утомления во время велотренировок на 12%.
Моментальные результаты:
- Ускоряет реакцию и улучшает работу головного мозга — кофеин стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление.
- Избавляет от головной боли: кофеин обладает свойствами анальгетика и часто входит в состав болеутоляющих средств.
- Помогает от астмы и бронхита — содержащийся в кофе теофиллин также расширяет и раскрывает дыхательные пути. Иногда больным, которые недавно были прооперированы, дают лекарства с содержанием кофе, чтобы стимулировать дыхательные процессы.
В долгосрочной перспективе:
- В кофе содержатся полифенолы (вид антиоксидантов), которые делают клетки более устойчивыми к повреждению, предотвращают высокое кровяное давление и преждевременное старение. Интересно, что количество антиоксидантов в кофе с кофеином такое же, как в кофе без кофеина.
- Кофе изменяет уровень пептидов кишечника - гормонов, контролирующих чувство голода или сытости, что весьма полезно, если вы на диете. Кроме того, в нем содержится лишь 5 калорий на 200 мл.
Кофе при похудении
Согласно некоторым исследованиям, кофе может влиять на накопление жира и поддерживать здоровье кишечника, что может быть полезно для контроля веса.
Например, один обзор 12 исследований показал, что более высокое потребление кофе может быть связано с уменьшением жировых отложений, особенно у мужчин.
Читайте такжеКофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитковКроме того, одно исследование показало, что люди, которые выпивали от одной до двух чашек кофе в день, на 17% чаще соответствовали рекомендованным уровням физической активности по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки в день.
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