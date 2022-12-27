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Многие кладут серебряную ложку в воду: зачем они так делают и есть ли польза

27 декабря 2022, 12:33
Считается, что серебряная ложка в воде - это простой способ обеззаразить воду. Но работает ли этот лайфхак и не вредно ли это для здоровья?
Для чего кладут серебряную ложку в воду
Для чего кладут серебряную ложку в воду / Фото pixabay

Серебряную воду в древности считали чуть ли не панацеей. И до сих пор у многих дома есть серебряные ложки, которые якобы способны обеззаразить воду и сделать ее более полезной. Но так ли это?

Что такое серебряная вода

Серебряная вода - это вода с добавлением мельчайших частиц серебра. Научное название таких растворов — коллоидное серебро. Оно часто используется в альтернативной медицине. Считается, что серебряная вода борется с бактериями и вирусами, укрепляет иммунную систему, лечит болезни глаз, герпес и опоясывающий лишай, простатит и даже рак и ВИЧ.

Кроме того, такая заряженная серебром вода заживляет раны, способствует омоложению, повышает иммунитет, увеличивает работоспособность и выносливость.

Что убивает серебро

Эффективность бактерицидных свойств Ag доказана экспериментально. Ученые оставляли на серебряных пластинках микроорганизмы и следили за их развитием. Выяснилось, что:

  • дифтерийная палочка перестала быть жизнеспособной через 3 дня;
  • стафилококк погиб через 2 дня;
  • тифозная бактерия выдержала всего 18 часов.

Кроме того, при концентрации металла 0,1 мг/л погибают грибки. В растворе с концентрацией 1 мг/л погибают вирусы гриппа А, В.

Что будет если серебро положить в воду

По одной из версий, если положить серебряную ложку или монетку в воду, то она зарядит ее ионами серебра. Также можно налить воду в серебряную чашу и оставить ее "заряжаться".

Чтобы посеребрить воду, нужно оставить ложку в воде на три дня. Считается, что за меньший срок не получится достичь эффективной концентрации ионов.

При этом ученые утверждают, что такой способ не работает. Серебряная ложка в воде приведет к тому, что ионы серебра в воде все же будут высвобождаться, но концентрация будет настолько маленькой, что воду нельзя назвать обеззараженной.

Почему нельзя пить воду с серебром

Стоит отметить, что не существует ни одного научного исследования, которое убедительно доказывало бы пользу употребления серебряной воды.

Кроме того, серебро не участвует в человеческом обмене веществ, то есть наше тело не умеет его использовать, а значит никакой пользы от серебряной воды не будет.

Еще один важный момент: металл накапливается в органах и тканях. Со временем серебряная вода может окрасить кожу и слизистые в отчётливый сине‑серый цвет. Это состояние называется аргироз (аргирия). Медики не считают его опасным, но синюшность остаётся навсегда и избавиться от нее не получится.

Хотя серебро не усваивается организмом, оно способно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Если человек одновременно употребляет антибиотики и серебряную воду "для здоровья", то действие лекарства понизится, а значит и болезнь будет проходить тяжелее и дольше.

Исследование 2017 года выяснило, что употребление такой жидкости может повредить ДНК и ударить по здоровью будущих поколений. Эти выводы основаны на экспериментах с животными и нуждаются в перепроверке на людях.

Вода, настоянная на серебре: в чем польза

Согласно одному из исследований, серебряная вода, включённая в состав перевязочных материалов, подавляет рост бактерий и способствует заживлению кожных ран и лечению кожных ожогов.

Стоит отметить, что серебро действительно входит в состав многих противовоспалительных лекарств, мазей для обработки ран и ожогов, стоматологических амальгам. Также серебряную воду пьют космонавты и моряки, ее используют для консервации некоторых напитков, детского питания, соков. В медикаменты серебряную воду добавляют для увеличения их срока годности.

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