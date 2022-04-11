Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 лет

Чего ожидать в ближайшие 13 лет после соединения Юпитера и Нептуна - гороскоп / Коллаж pixabay.com

12 апреля 2022 года произойдет соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы. Это медленные планеты, и такие соединения бывают один раз в 13 лет. Прошлый и единственный раз соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы было в 1856 году, следующее будет через 166 лет. Поэтому 12 апреля 2022 - очень значимая дата. Астролог из Австралии Анжела Перл рассказала, как это необычное явление скажется на всех знаках зодиака и чего ожидать в ближайшие 13 лет каждому из них.

Это соединение Юпитера и Нептуна больше всего повлияет на Раков и Скорпионов - перед ними откроются большие возможности, а у Львов появится шанс получить богатство, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Гороскоп для Овнов

У Овнов соединение Юпитера и Нептуна произойдет в двенадцатом доме гороскопа. Астролог отметила, что представители знака ощутят изменения в своей жизни в течение одного года, а не как все другие знаки за период в 13 лет.

Особенно важными будут такие периоды: с 12 апреля по 11 мая и потом ноябрь-декабрь 2022.

Овны могут эмигрировать, перейти на удалённую работу, отправиться в изоляцию. Некоторым грозит операция, кое-кто будет заниматься благотворительностью.

"В целом, Овнов ждет духовный рост. Я бы сказала, что это соединение большого сердца для Овнов. Представители знака могут податься в религию, даже если ранее не были верующим", - отметила астролог.

Гороскоп - Телец

Тельцы станут членам группы или какой-то организации, кто-то позаботиться о вас, появится много новых друзей и соратников.

Некоторые представители знака откроют бизнес в интернете или перейдут на новую площадку.

Гороскоп для Близнецов

У Близнецов не будет границ в карьере. Соединение Юпитера и Нептуна может очень круто поднять вас на другой уровень и принести популярность. Впрочем, популярность может быть как положительной, так отрицательной. Но, как ни крути, о Близнецах узнают очень многие.

Гороскоп - Рак

Раки могут получить гражданство другой страны, выйти замуж за иностранца, эмигрировать или получить путешествие бесплатно или в подарок, начать бизнес за границей.

Раки, которые планируют получать высшее образование, легко поступят в университет на бюджет.

Не исключен выигрыш в суде, причем самым неожиданным и чудесным для вас образом.

Некоторые Раки смогут открыть свою школу.

Гороскоп - Лев

В ближайшие 13 лет Львы выйдут на новый финансовый уровень. Появляется потенциал стать богатым человеком.

В бизнесе - инвестиции и помощь государства. Начнутся новые финансовые циклы, вам простят долги или оставят наследство.

Ко Львам придут не заработанные деньги. Причем даже больше, чем вы ожидали, говорит гороскоп.

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Гороскоп для Дев

У Дев соединение Юпитера и Нептуна произойдет в секторе отношений и партнерства. Некоторых Дев ждет брак с очень сотрадательным человеком, который занимается благотворительностью. Возможно знакомство с эзотериком или религиозным человеком.

Девы, которые занимаются психологической помощью, получат много клиентов.

Также проявятся ваши враги, их может стать даже больше. Астролог отметила, что этих людей вы знаете в лицо.

Гороскоп - Весы

Юпитер и Нептун принесут Весам чудесное исцеление от болезни. В целом, представители знака будут больше заниматься своим здоровьем, особенно нервной системой и психологическим состоянием.

На работе может возникнуть непонятная ситуация. Появится больше обязанностей, а зарплата останется прежней.

"Границы возможностей по работе будут расширятся, но при этом будет больше обязательств. Будьте осторожны. Я бы советовала заняться своим здоровьем и своим режимом", - отметила астролог.

Гороскоп для Скорпионов

Соединение Юпитера и Нептуна сделает Скорпионов везунчиками. Самыми основными будут темы любви, детей, выигрыша и побед.

У Скорпионов родятся дети или внуки, могут появиться приемные дети. Некоторые представители знака даже откроют детский сад или школу.

Этот год станет для Скорпионов годом любви и сострадания. У представителей знак появится потребность помогать и проявлять заботу.

Скорпионы могут получить выигрыш, неожиданную финансовую прибыль, одержать победу в конкурсе и стать популярными.

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Гороскоп для Стрельцов

Стрельцов ждет переезд, пополнение в семействе и увеличение квадратных метров.

У некоторых представителей знака родится ребенок, а к кому-то кто-то переедет.

Стрельцы могут переселиться в другой город (возможно к морю), купить недвижимость, получить гражданство или вид на жительство в другой стране.

Также Стрельцов ждут удачные сделки и командировки по работе.

Гороскоп - Козерог

Козероги будут обучаться новой профессии, получать новые навыки. Некоторые начнут преподавать, писать книгу, работать на радио или телевидении.

Нептун может дать Козерогам много поездок. Есть риск угона машины. Не исключено, что, наоборот, кто-то вам подарит автомобиль.

Гороскоп для Водолеев

Соединение Юпитера и Нептуна у Водолеев произойдет в доме ценностей и денег. Представителей знака ждет хороший рост. Астролог предупредила, что что-то важное может "уплыть" из рук, но не стоит бояться: Юпитер и Нептун откроют для вас ворота возможностей и ресурсов для того, чтобы хорошо зарабатывать. Это будет новый финансовый цикл на ближайшие 13 лет.

Некоторые Водолеи изменят образ жизни, что даст им больше энергии. Повысится самооценка, потому что представители знака будут копаться в себе и найдут тот стрежень, на который смогут опираться.

Гороскоп для Рыб

Особенно сильно почувствуют соединение Юпитера и Нептуна те Рыбы, которые родились с 12 по 14 марта.

"Ваши убеждения, ваше направление, вся ваша жизнь может кардинально поменяться. Откроются новые горизонты", - рассказала астролог.

Некоторые Рыбы получат фантастическое предложение по работе, которое принесет деньги и популярность.

Юпитер и Нептун принесут Рыбам подарок, причем в любой сфере жизни. Это может быть любовь, брак, беременность, новая карьера, работа, место жительства.

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