Мир понял, что Россия проиграет: кто и как точит ножи, чтобы забрать свое

Россия может легко потерять "спорные территории" / profmedia.by

Едва ли не с каждой страной, с которой граничит Россия, у агрессора либо уже есть территориальный спор, либо он был в недалеком прошлом. Ввиду того, как Россия с каждым днем все больше погружается в войну в Украине, именно ее слабость может стать катализатором того, что ряд стран могут воспользоваться моментом и попробовать вернуть свои территории. Однако, как утверждают эксперты, опрошенные Главредом, на их возврат в лоно государств могут уйти годы.

Молдова и Грузия хотят, но боятся

Одними из первых стран, которые теоретически могли бы претендовать на возврат своих территорий, являются Молдова и Грузия. В частности, недавно президент Молдовы Майя Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья.

"Для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, нужно вывести российские войска с нашей территории. Их присутствие фундаментально нарушает наш нейтральный статус и независимость", – подчеркнула Санду, выступая с трибуны Европарламента.

При этом она уточнила, что официальный Кишинев "остается приверженным политическому и мирному урегулированию конфликта" – с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Как уточнил в комментарии Главреду политический аналитик Александр Кочетков , заявление Майи Санду о выводе войск - это имитация процесса.

"Дело в том, что в приднестровском конфликте, помимо Молдовы и Приднестровья, есть еще две страны-гаранта безопасности - Россия и Украина. И если бы Санду действительно хотела бы что-то решать, то она бы официально обратилась к двум странам с конкретным предложением - в определенный срок убрать из Приднестровья российских солдат. А то, что она обратилась исключительно к России, зная, что РФ никоим образом на такие заявления реагировать не будет, подтверждает имитацию патриотического процесса и не более того", - убежден Кочетков.

По факту единственную реакцию России, которая последовала на заявление Майи Санду, озвучила спикер МИД российских оккупантов Мария Захарова - по ее словам, заявления официального Кишинева "заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики и взаимовыгодному партнерству с Россией".

Однако в случае с Молдовой причина такого "миротворчества" более чем банальна - отсутствие боеспособной армии. Ведь де-факто дипломатических путей урегулирования конфликта в Приднестровье не осталось.

"У них нет ресурсов. В последние 30 лет Молдова практически ничего не делала в плане усиления боевой способности своих силовых структур и армии. Единственным вариантом решения проблемы Приднестровья могло бы быть обращение Молдовы к Украине. То есть условно они могли дать разрешение на проведение Украиной или совместно с Молдовой "спецоперации по освобождению Приднестровья", то есть по восстановлению конституционного порядка Молдовы", - поясняет Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк .

По его словам, операция могла бы считаться успешной, если бы во время нее были уничтожены узлы защиты, склад боеприпасов в Колбасной, а Молдова при этом провела бы полицейскую миссию. Других вариантов для возврата этих территорий нет.

Читайте такжеРоссия в шаге от того, чтобы уйти в вечность: почему Путин проиграет"Такое развитие событий было бы на руку Украине, потому что тогда мы бы получили обменный фонд для мариупольських защитников, поскольку вполне вероятно, что большая часть военнослужащих сдалась бы в плен", - добавил Октисюк.

При этом, по словам Александра Кочеткова, в Грузии ситуация отличается кардинальным образом.

"В Молдове руководство страны настроено проевропейски и потому она, конечно, хотела бы решить вопрос с Приднестровьем. Но у них нет сил, чтобы сделать это самостоятельно. В Грузии же, чтобы начать активно действовать, по крайней мере, против Южной Осетии, ресурс есть, но они этого не хотят. Потому что там фактически пророссийская власть, которая будет ограничиваться определенными нейтральными заявлениями", - отметил Кочетков. И добавил, что Украина даже обращалась к Грузии, у которой есть военная возможность вернуть свои территории

Кроме того, за рубежом уже начинают уверять, что именно Грузия может стать следующей жертвой России, у которой также есть горький опыт войны с Россией. Теперь же, судя по всему, российское руководство настаивает на том, чтобы присоединить оккупированные 14 лет назад территории. Во всяком случае, Россия серьезно сосредоточилась на Южной Осетии о чем свидетельствуют планы оккупантов по проведению "референдума" о присоединении Южной Осетии к РФ. Результаты которого, к слову, власти Грузии признавать не намерены.

Читайте такжеДела Путина совсем плохи – на горизонте замаячило поражение России в войнеПо мнению Кочеткова, "присоединение" Южной Осетии напрямую будет зависеть от ситуации в Украине. "Если в Украине не будет складываться ситуация, при которой "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонскую область (так называемую Таврийскую губернию) можно будет включать в состав России, то, вероятно, и в Грузии этого не произойдет", - считает эксперт.

Что же касается военного противостояния, то его завершение в пользу Грузии маловероятно еще и ввиду размеров самой Грузии.

"Грузия - маленькая страна и мы видели, как Россия ее разорвала в 2008 году. И не потому, что умела воевать, а, как и сейчас мы видим в Украине, потому что брала исключительно количеством. Тем не менее, Грузия смогла некоторое время сдерживать российскую махину и сейчас вряд ли ей было бы уместно начинать военную кампанию. А с учетом того, что российские оккупационные контингенты уже есть за Мисонским перевалом, который разделяет Грузию и оккупированные РФ территории, Грузии будет сложно удержать территории, просто из-за их размера территорий. Потому их сдержанность вполне объяснима", - говорит эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара .

Распад России спровоцирует новую чеченскую войну

Впрочем, на Грузии и Молдове территориальные споры России не ограничиваются. Следующим государством, которое могло бы претендовать на возврат своих земель, может стать Япония. Тем более, что ее руководство уже недвусмысленно заявляет о готовности возвращать спорные Южные Курилы, которые находятся под управлением РФ. Об этом свидетельствует первое с 2003 года появление в "Синей книге дипломатии" МИД Японии, официального документа-справочника о положении Японии в мире, формулировки "незаконно оккупированная территория".

Но это, по словам экспертов, возможно только в случае, если Россия потерпит сокрушительное поражение в войне Украине, после чего центральное руководство России не сможет контролировать регионы на периферии.

"От нашей победы зависит многое, включая будущее России. Хотелось бы верить, что в ближайшее время не последует паузы, а через несколько лет - продолжения этой войны. Потому что как только ситуация "заморозится" сразу же найдутся "друзья Путина" - слабые политики, которые начнут незамедлительно требовать отмены санкций против РФ. Вменяемые россияне должны были бы желать поражения России, потому как тогда это дало бы возможность для смены режима. Безусловно, что этот конфликт влияет и на глобальную политику, прежде всего, на Китай и на его поведение вокруг Тайвани", - объяснил Александр Хара.

Читайте такжеПутин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымиВ свою очередь, политический и экономический эксперт Тарас Загородний предполагает, что вместе с потерей центральных властей РФ способности руководить регионами, в России может начаться дезинтеграция российского государства, то есть станет возможен парад суверенитетов. И в такой ситуации многие страны могут "помочь" России рассыпаться. Но они будут это делать крайне осторожно.

"Например, Китай не будет открыто лезть в Россию и аннексировать ее территории. Зачем? Если можно просто подписать договор с ослабленной Россией о том, что она передает Китаю в аренду часть своей территории, допустим, Хабаровский край, на сто лет. Таким образом, Китай ничего не аннексирует, но де-факто приобретет колонию", - считает Загородний. И добавляет, что та же Япония в таком случае также попытается заявить о своих правах, но только тогда, когда поймет, что центральная власть в России не представляет для нее никакой угрозы.

При этом возможно, что в случае слабого центра парад суверенитетов может начаться внутри самой России. И первой "на выход" может оказаться… Чечня.

"Сразу этого не произойдет, поскольку есть правительство республики Ичкерия, которое не признает кадыровцев и считает их предателями (каковыми они и являются). Кавказ будет проблемой для России до тех пор, пока станет независимым. Кадыров - это не та фигура, которая может об этом объявить, тем более, что есть кланы, которые его сдерживают. Потому к власти сначала должны прийти чеченцы, которые исповедуют свободу, а не пресмыкание, а это будет означать в будущем войну между чеченцами и кадыровцами. Без этого освободить территории от прихвостней Путина невозможно", - пояснил Хара.

Кроме того, в случае турбулентности в России на фоне возможного поражения в Украине, не исключено, что ряд российских регионов могут оказаться под нашим контролем, причем добровольно.

"Кубань, Воронежская область и прочие пограничные с Украиной территории, будут тяготеть к нам по понятным причинам: Украина будет частью западного мира, будет нормальной для жизни страной с более высоким уровнем жизни и возможностью мигрировать. Если в России начнется парад суверенитетов, то не исключена попытка этих регионов РФ войти в состав Украины", - убежден Тарас Загородний.

Европа свое отбирать не станет?

Но меньше всего, по словам экспертов, стоит ожидать откалывания тех российских регионов, которые ранее исторически принадлежали европейским странам. Например, в случае Финляндии, которая после российской агрессии в Украине спешно засобиралась в НАТО, маловероятным выглядит возврат ею Карелии. Как и, впрочем, претензии Германии по Кенигсбергу (ныне Калининград).

"Когда в 1975 году был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемые Хельсинские соглашения), этим фактически все государства европейского континента заявили об отказе от претензий и применения силы для изменения границ в Европе. Потому финны вряд ли готовы отойти от этой политики. В историческом плане это их территории, но политически они вряд ли будут за них воевать. То же можно сказать и о Кенигсберге, хотя исторически может так сложиться, что у него появиться возможность выбрать, оставаться ли в составе РФ", - отметил Хара.

Читайте такжеПутин растит себе замену: чем опасны нападки РФ на Финляндию и НАТОСоглашается с этим мнением и Анатолий Октисюк.

"Все эти вопросы могут возникнуть только в случае распада России. Когда начинается распад, начнутся процессы объявления независимости субъектов федерации или же может возникнуть Конфедерация, в результате которого могут исчезнуть центральные органы управления. Только в этом случае можно будет говорить о ревизии границ и это будет задевать и Карелию, и Калининград, и Курилы, актуализировать вопросы вокруг Казахстана, Китая и т.д. Но для этого также необходимо, чтобы в России появлялись сепаратистские движения на уровне местных элит, которые, например, будут недовольны распределением субвенций. Также это возможно в случае смерти Путина и начала борьбы элит за власть", - резюмировал Октисюк.

И добавил, что то, как скоро это произойдет, пока прогнозировать сложно. При этом ускорить процесс может резкий раздражитель, который приведет к политическому и социальному протесту.