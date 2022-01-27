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Мир наизнанку - новый сезон: названа дата премьеры

27 января 2022, 17:55

Авторский тревел-проект Дмитрия Комарова возвращается на экраны!

Когда выйдет новый сезон Мир наизнанку? / instagram.com/komarovmir

Лучшее тревел-шоу Украины Мир наизнанку вновь готово поражать зрителя удивительными открытиями.

Новый сезон раскроет тайны сразу двух стран - Эквадора, банановой республики, "жемчужины Экватора", и Колумбии, родины самого вкусного кофе в мире и сказочных богатств, которые буквально валяются под ногами.

Первая серия нового сезона программы Мир наизнанку выйдет уже 5 февраля в 18:30 на канале 1+1.

Двойное приключение, двойная опасность и вдвое больше волшебных пейзажей и необычных историй ждут зрителей уже через неделю.

"Это настоящая мечта для любого исследователя, искателя приключений. Место, где еще сохранились места, способные очень реалистично погрузить вас в атмосферу фильмов про Индиана Джонса. Страна, где самые лучшие и самые дорогие в мире изумруды, где много богатств и сокровищ. Колумбия – это мой новый ТОП. На двенадцатом году съемок программы Мир наизнанку я могу смело сказать, что в восторге. И обещаю поделиться эмоциями с вами через экраны", - поделился своими впечатлениями о новом сезоне автор и ведущий тревел-шоу Мир наизнанку Дмитрий Комаров.

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Не пропустите премьеру нового сезона тревел-шоу Мир наизнанку в субботу, 5 февраля, на канале 1+1.

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