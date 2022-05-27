Мир готовится к вероятному применению Россией ядерного оружия - Зеленский

Мир готовится к вероятному применению РФ ядерного оружия / president.gov.ua

Мировые политики боятся того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Они уже активно начали к этому готовиться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Индонезии.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", - сказал Владимир Зеленский.

Такой шантаж со стороны России, по мнению президента, может только увеличить количество ядерных держав.

"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира - это ничего не сказать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в России сделали громкое заявление, отметив, что РФ все равно, сколько стран уничтожать. Это высказывание было направлено в сторону НАТО, а также Финляндии и Швеции, которые поведали о своих планах на вступление в Альянс.

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.