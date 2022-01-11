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Минздрав намерен наладить производство марихуаны для лекарств: подробности

11 января 2022, 20:56

Минздрав выступает за то, чтобы снять запрет на оборот отдельных сортов конопли в медицинских целях и в научно-технической деятельности.

Конопля
Минзрав хочет наладить выращивание конопли / УНИАН

Минздрав разработал законопроект об обороте медицинской марихуаны. Таким образом ведомство намерено наладить производство конопли для лекарств непосредственно в Украине, а не импортировать вещество из-за границы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли производиться в Украине, а не только ввозились из-за границы. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", – отметил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида, пишет РБК-Украина.

Фактически Минздрав выступает за то, чтобы снять запрет на оборот отдельных сортов конопли в медицинских целях и в научно-технической деятельности. Отмечается, что использование медицинского каннабиса будет возможно только при тщательном контроле.

Так, каждая партия и единица препарата будут промаркированы уникальным штрих-кодом, появится электронный реестр для учета растений конопли, а сами лекарственные препараты собираются продавать только по электронным рецептам врача.

В Министерстве говорят, что в случае, когда содержание основного психоактивного вещества — тетрагидроканабинола (ТГК) — будет слишком высоким, то выращивать растение разрешат только на закрытом грунте, то есть в специальных теплицах и под охраной.

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Ранее Главред писал о том, что Верховная Рада 13 июля прошлого года провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы отправили на доработку авторам соответствующий законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.

Еще в октябре 2020 года в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.

В Украине 9 апреля был узаконен медицинский каннабис, теперь можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол, говорится на сайте правительства.

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