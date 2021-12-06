Минздрав закупил вакцину от гриппа для некоторых граждан: кто получит дозу

Украина закупила вакцины от гриппа / УНИАН

В нынешнем году Украина закупила вакцину от гриппа для прививок граждан из групп риска - в нее входят пенсионеры, военные, медики и учителя, сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко.

"В этом году за счет госбюджета закуплено более 180 тысяч доз вакцины от гриппа. Они будут применяться для прививок от гриппа лицам, находящимся в группе риска, включая медработников, лиц в возрасте 60 лет, военных и учителей", - написал в своем Facebook Ляшко.

По его словам, Минздрав также бесплатно получил 30 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников в рамках механизма PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Министр отметил, что в этом году вакцинировался от гриппа позже обычного, поскольку ждал поступления препарата в регионе. Он отметил, что укол себе и членам своей семьи он сделал самостоятельно.

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Ляшко добавил, что вакцинацию от коронавируса можно сочетать с прививками от гриппа, но только в разных руках.

Ранее Главред писал о том, что человек может одновременно инфицироваться и гриппом, и COVID-19. При этом, симптомы могут наложиться друг на друга, и это существенно усугубит ситуацию с дальнейшим лечением. Поэтому очень важно как можно быстрее обращаться в больницу, рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. Павлусенка" Житомирского городского совета Дарья Симчук.

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