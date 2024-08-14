Минус еще одна 'птичка': ВСУ уничтожили российский Су-34 в Курской области

На Курщине в результате атаки Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34.

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Силы обороны уничтожили российский Су-34 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские войска уничтожили очередной российский Су-34 в Курской области.

Такой информацией поделился Генштаб ВСУ в своих соцсетях.

" Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - заявили в Генштабе. видео дня

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Не секрет, что под утро 14 августа дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину. Под удар попали сразу две области - Нижегородская и Воронежская.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". По данным Воздушных сил Украины, с этого аэродрома взлетают истребители МиГ-31 К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

"В Кулебацком муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Принимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным Astra, минувшей ночью 35 дронов атаковали и Воронежскую область. Сообщается, что в регионе пострадавших нет.

Удары по РФ - что известно

Недавно издание Forbes сообщило, что авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске. Благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук".

Российских захватчиков надо зажимать, изолировать мощными ударами. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он дал рецепт, как "сломать" логистику оккупантов.

Также Мусиенко дал неожиданный сценарий использования F-16, которыми ВСУ тоже будут наносить масштабные удары по территории врага. Эксперт отметил, что они будут применяться для нанесения ударов по наземным объектам российских войск против радиолокационных ракет HARM, ослеплять оккупантов, бомбами JDAM, и не только.

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