Минобороны Чехии отправит Украине боеприпасов на 7,6 млн евро

Ожидается поставка оружия для украинской армии.
Чехия продолжает поддерживать Украину в борьбе против оккупантов РФ.
В субботу, 26 февраля, Министерство обороны Чехии приняло решение по отправке боеприпасов на сумму в почти 8 миллионов евро.
"Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму 7,6 миллиона евро.
Сегодня утром чешское правительство одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая подвергается нападению со стороны России.
Наша помощь и поддержка продолжаются", - сообщает Минобороны Чехии.
Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022
This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.
Our aid and support continues.#SupportUkraine
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