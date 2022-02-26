Минобороны Чехии отправит Украине боеприпасов на 7,6 млн евро

Чехия отправит в Украину оружие и боеприпасы на $7,6 млн / "Педагогічна преса"

Чехия продолжает поддерживать Украину в борьбе против оккупантов РФ.

В субботу, 26 февраля, Министерство обороны Чехии приняло решение по отправке боеприпасов на сумму в почти 8 миллионов евро.

"Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму 7,6 миллиона евро.

Сегодня утром чешское правительство одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая подвергается нападению со стороны России.

Наша помощь и поддержка продолжаются", - сообщает Минобороны Чехии.

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Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.



This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.



Our aid and support continues.#SupportUkraine — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022

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