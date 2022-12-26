Главред разбирался - что будет с официальным уровнем минимальной зарплаты в Украине в 2023 году. И как на нее повлияет украино-российская война.

Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышения / коллаж фото УНИАН

Минимальная зарплата в Украине 2023

3 ноября нынешнего года украинский парламент одобрил бюджет Украины на 2023-й. Главным финансовым документом страны были утверждены основные социальные показатели на будущий год ‒ в первую очередь прожиточный минимум и минимальная зарплата.

Какая будет минимальная зарплата в 2023

На протяжении всего будущего года "минималка" будет оставаться на уровне 6 700 гривен (за месяц) и 40,46 гривны (в почасовом формате). Данный показатель вступил в силу 1 октября 2022 года. И, что важно запомнить, в течение 2023 года дополнительного повышения минимальной зарплаты не предусмотрено.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в условиях военного положения власти Украины приоритетно будут тратить деньги на бюджет на оборону и безопасность, на выполнение социальных обязательств и на медицину. И именно по этой причине расходы на пенсионное и социальное обеспечение украинцев уменьшаться не планируют.

По сложившейся традиции уровень "минималки" в Украине пересматривался Кабмином один-два раза в год. Но из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в Украине в результате полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и нанесенного стране войной ущерба, запланированное ранее повышение минимальной зарплаты в 2023 году не произойдет.

Минимальная зарплата в Украине 2023

Согласно КЗоТу, выплата сотруднику зарплаты, которая меньше размера "минималки" ‒ если тот выполнил месячную либо часовую норму труда, считается нарушением трудового законодательства и влечет серьезные последствия для работодателей. Они в таком случае обязаны выплатить штраф в двухкратном размере минимальной зарплаты (то есть, с 1 января 2023 года эта сумма будет составлять 13 400 грн) за каждого работника, права которого будут нарушены.

Уровень "минимальной" зарплаты, который является актуальным в 2023 году, является обязательным для всех работодателей в Украину, использующих труд наемных работников ‒ независимо от действующей на фирме системы оплаты труда либо формы ее собственности.

К слову, с 1 января 2023 года Нацбанк начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты, напечатанные в период с 2003 до 2007 года. Как говорят представители Нацбанка, вместо изъятых банкнот в обращение поступят обновленные банкноты образца 2018 года и чеканные монеты. К примеру, окончательно исчезнут банкноты номиналом в 5 и 10 грн, а вместо них будут, соответственно, монеты. А купюры номиналом 20 и 100 грн заменят на более новые ‒ с улучшенной защитой.

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