glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышения

26 декабря 2022, 08:45
Главред разбирался - что будет с официальным уровнем минимальной зарплаты в Украине в 2023 году. И как на нее повлияет украино-российская война.
Зарплата, трудовая
Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышения / коллаж фото УНИАН

Минимальная зарплата в Украине 2023

3 ноября нынешнего года украинский парламент одобрил бюджет Украины на 2023-й. Главным финансовым документом страны были утверждены основные социальные показатели на будущий год ‒ в первую очередь прожиточный минимум и минимальная зарплата.

Какая будет минимальная зарплата в 2023

На протяжении всего будущего года "минималка" будет оставаться на уровне 6 700 гривен (за месяц) и 40,46 гривны (в почасовом формате). Данный показатель вступил в силу 1 октября 2022 года. И, что важно запомнить, в течение 2023 года дополнительного повышения минимальной зарплаты не предусмотрено.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в условиях военного положения власти Украины приоритетно будут тратить деньги на бюджет на оборону и безопасность, на выполнение социальных обязательств и на медицину. И именно по этой причине расходы на пенсионное и социальное обеспечение украинцев уменьшаться не планируют.

По сложившейся традиции уровень "минималки" в Украине пересматривался Кабмином один-два раза в год. Но из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в Украине в результате полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и нанесенного стране войной ущерба, запланированное ранее повышение минимальной зарплаты в 2023 году не произойдет.

Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышения

Минимальная зарплата в Украине 2023

Согласно КЗоТу, выплата сотруднику зарплаты, которая меньше размера "минималки" ‒ если тот выполнил месячную либо часовую норму труда, считается нарушением трудового законодательства и влечет серьезные последствия для работодателей. Они в таком случае обязаны выплатить штраф в двухкратном размере минимальной зарплаты (то есть, с 1 января 2023 года эта сумма будет составлять 13 400 грн) за каждого работника, права которого будут нарушены.

Уровень "минимальной" зарплаты, который является актуальным в 2023 году, является обязательным для всех работодателей в Украину, использующих труд наемных работников ‒ независимо от действующей на фирме системы оплаты труда либо формы ее собственности.

К слову, с 1 января 2023 года Нацбанк начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты, напечатанные в период с 2003 до 2007 года. Как говорят представители Нацбанка, вместо изъятых банкнот в обращение поступят обновленные банкноты образца 2018 года и чеканные монеты. К примеру, окончательно исчезнут банкноты номиналом в 5 и 10 грн, а вместо них будут, соответственно, монеты. А купюры номиналом 20 и 100 грн заменят на более новые ‒ с улучшенной защитой.

Другие новости:

зарплаты повышение зарплат
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:43

"Россия может осуществить еще 2-3 массовых обстрела": Буданов объяснил, какая в РФ ситуация с ракетами

09:30

Гороскоп на сегодня 26 декабря 2022: Тельцам – куча дел, Львам – изменения, а Рыбам - новости

09:24

Любовный гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: расставания, боль и новые встречиВидео

09:23

"Мы зайдем туда с оружием в руках": Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым

09:14

Зачем Байден говорит о возможности встречи в бункерным дедоммнение

Реклама
09:09

В феврале Путин пойдет на Киев и захочет захватить Ровенскую АЭС: тревожный прогноз астрологаВидео

09:00

Женский гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: напряжение, завершение дел и легкостьВидео

09:00

Центр влияния в НАТО уйдет в Восточную Европу, Украина и Польша будут задавать тон – ЗагороднийВидео

08:57

В РФ скоропостижно скончался глава компании, выпускавшей носители "Калибров" для обстрелов Украины

08:45

Минимальная зарплата в Украине 2023: какая будет и ждать ли повышенияВидео

08:42

Генерал объяснил, почему Запад затягивает войну в УкраинеВидео

08:34

Почему враги не могут перейти в наступление на ВСУ: объяснение британской разведкиВидео

08:15

"Весна" ворвется в Украину: синоптик удивил прогнозом погоды на январь 2023 годаВидео

08:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

07:59

С Новым годом кролика: красивые открытки-поздравления с 2023

07:47

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога и эксперта по драгоценностям без дипломатического опыта - СМИ

07:30

"Не военными данными" : в МВД объяснили, чем Суровикин отличается от других генералов ПутинаВидео

07:30

Гороскоп на январь 2023 года: у кого Венера, Меркурий и Марс заберут силы, а кому Солнце поможет

06:53

"Бавовна" в России: на стратегическом аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывыВидео

06:47

Путин хочет уничтожить системы Patriot в Украине иранскими ракетами и дронами – ForbesВидео

Реклама
06:01

Макрон стал политическим сумасбродоммнение

05:20

Украину ждет аномальная погода перед Новым годом: синоптик дал прогноз на 1 январяВидео

04:00

Как правильно приготовить самый вкусный растворимый кофе

03:20

Божественный торт на Новый год за 30 минут: уникальный рецепт Медовика с 1 секретным ингредиентомВидео

03:00

"Вероятность наступления существует": эксперт объяснил, когда исчезнет угроза со стороны БеларусиВидео

02:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

02:02

"Годы берут свое": Волочкова чуть не убилась, садясь на шпагат

01:35

Как за 3 секунды узнать, что мясо испортилось: простые трюки на заметку хозяйкамВидео

00:51

Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушатьВидео

00:07

"Война не закончится в марте": генерал ВСУ призвал готовиться к затяжному противостоянию РФ

25 декабря, воскресенье
23:25

Цинизм поражает: Иран заявил, что его дроны являются "крайне эффективными" в войне РФ против УкраиныВидео

22:50

ВСУ провели успешный штурм позиций оккупантов и уничтожили немало враговВидео

22:11

Комендантский час в новогоднюю ночь: как будут наказывать украинцевВидео

22:00

Что вам понравилось больше всего: тест по картинке расскажет о ближайшем будущем

21:50

"Все необходимое оружие будет": Кулеба сделал громкое заявление относительно военной помощи УкраинеВидео

21:22

Россия попробует сделать последние дни перед Новым годом темными: Зеленский предупредил украинцевВидео

20:50

Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

20:40

Китай цинично оправдал свою позицию по поводу войны в Украине и заявил об углублении связей с РФВидео

20:21

Оккупанты несут большие потери: Жданов рассказал, как россияне шарахаются от HIMARSВидео

20:10

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себяВидео

Реклама
19:50

"Русь достойна самого лучшего": российская певица пожаловалась на войну в УкраинеВидео

19:30

Запах слабости: в чем главный просчет Путинамнение

19:26

Путин назвал причину войны в Украине и заявил, что 99,9% россиян готовы все положить в интересах РФВидео

19:09

Никакой паузы зимой на войне не будет: в ВСУ заявили, что продолжат бить войска РФ на фронтеВидео

19:05

Король Чарльз в ярости выгнал из Букингемского дворца родного человекаВидео

18:30

"Чудо на Рождество": в Беларуси загорелся истребитель Миг-31К, который обстреливал УкраинуВидео

18:15

"Мирный диалог на условиях РФ": Москва на Западе двигает пропаганду о "переговорах" – СНБОВидео

17:48

Олег Жданов. Почему армия РФ никогда не будет сильнее армии НАТОВидеоблоги

17:23

Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали дату прихода мощных морозовВидео

17:11

Россия согнала свои войска на Донбасс и намерена наступать на Лиманском направлении – ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять