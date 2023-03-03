Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощаться

Продолжительность жизни котов зависит не только от их породы, но и от питания, ухода, активности и даже походов к ветеринару.

Как долго живут коты разных пород / коллаж фото ua.depositphotos.com

Когда дома есть животные, то атмосфера сразу наполняется теплотой. Так приятно, когда приходя с работы можно обнять этот маленький теплый комочек.

Коты невероятно чувствуют человеческую энергетику. Считается, что они чувствуют физическую и душевную боль человека. Несмотря на их, временами, склочный характер, коты могут стать вам самыми лучшими друзьями.

Так хочется, чтобы эти друзья жили долго-долго. Однако, к сожалению, животные живут меньше, чем люди.

видео дня

Сколько живут коты

То, сколько живут коты, в первую очередь зависит от породы:

бомбейская - 8-10 лет;

манчкин, уральский рекс, скоттиш-страйт - 9-11 лет;

сфинксы, кимрийская, персидская, гималайская - 12-14 лет;

абиссинская, британская, бурманская - 14-16 лет;

кельтская, мейн-кун, австралийская дымчатая - 16 лет;

японский бобтейл, минская бесхвостая - 17-18 лет;

тайская, египетская мау - 18-19 лет;

полуперсидская, сиамская и большинство производных кошек, русская голубая - 19-20 лет.

Как понять, что у кошки наступила старость

Признаки старости начинают появляться у кошек в возрасте 7-9 лет. Эти изменения наступают постепенно. Все начинается со снижения активности, ухудшения качества шерсти, снижения аппетита и массы тела.

Кошка становится менее подвижной, у нее снижается интерес к прыжкам и активным играм, а в движениях может наблюдаться скованность. Все это связанно с изменениями в позвоночнике и суставах. Также у них начинают страдать внутренние органы.

От чего зависит продолжительность жизни котов

Если кот все время находится в опасности, плохо кушает и о нем никто не заботиться, то скорее всего он не сможет прожить долгую жизнь. Ведь на продолжительность жизни влияют многие факторы.

Питание

Каждая порода имеет свои предпочтения в питании и очень важно соблюдать это. Ни в коем случае нельзя кормить котиков тем, что вредно для них. Ведь именно это может существенно сократить продолжительность их жизни. Питание должно быть адаптированным даже по минеральным веществам, витаминам и пищевым добавкам.

Покой

Коты - животные, которым нельзя находится в стрессе. Именно стресс может стать причиной появления разных заболеваний у котиков. Котам необходима физнагрузка и это касается даже домашних, которые живут в квартире. Лучшим вариантом станет выгулка котов или хотя бы подвижные игры дома.

Профилактика

Котам необходимо своевременно делать прививки. Это будет снижать риск заражения острыми и хроническими вирусными инфекциями. Также необходима дегельминтизация и обработка от внешних паразитов.

Кастрация или стерилизация котов позволяет снизить риск внутривидовой агрессии, травматизма и риск развития заболеваний органов репродуктивной системы.

Вас также заинтересует: