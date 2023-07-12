Микроволновка на кухне: как лучше разместить незаменимый девайс

На маленькой кухне бывает не просто разместить микроволновую печь.

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Микроволновка - лучший друг каждой хозяйки. Фото Pixabay

На каждой кухне в наши дни есть микроволновая печь. Незаменимая вещь для людей, ведущих активный образ жизни. Но вот возникает вопрос: где можно разместить микроволновку.

Главред расскажет о том, как обыграть микроволновку на кухне, в самой важной комнате вашего дома.

Не так давно микроволновки просто ставили на поверхность рядом с существующей розеткой. Но большинство из нас теперь согласны с тем, что это пустая трата ценного места.

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А знаете ли вы, что дверцы всех микроволновок открываются справа налево? Малоизвестный факт, который может оказать большое влияние на то, куда поставить микроволновку ну кухне. Итак, помимо доступа к розетке и того, как открывается дверь, о чем вы должны подумать, решая, где разместить микроволновую печь?

Простота доступа

Как и люди, микроволновые печи бывают разных размеров, с разной высотой, шириной и глубиной. Если у вас небольшая кухня или неглубокие шкафы, ваши возможности также могут быть ограничены из-за планировки. Определяйтесь, что для вас важнее. Место для хранения или "незаметно размещенная микроволновая печь"? Или же то, что она должна стоять рядом с холодильником, чтобы иметь возможность быстро нагреть еду.

Безопасность

Расположение микроволновки недалеко от холодильника и обеденного стола, сводит к минимуму перемещение горячих блюд и напитков из одной зоны кухни в другую, что снижает вероятность несчастных случаев.

Микроволновка в кухонном гарнитуре

В наши дни более популярно прятать микроволновую печь. Это можно сделать, используя шкафы с одинарными или двойными дверцами, которые полностью убираются назад; известные как карманные двери. Но они должны оставаться открытыми, пока используется микроволновая печь, потому что микроволновые печи "много дышат". Имейте в виду, однако, что некоторые микроволновые печи довольно глубокие, и для вентиляции требуется дополнительное пространство.