Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

Мало кто знает, как почистить корпус телефона и помыть экран, чтобы потом не пришлось нести гаджет в ремонт.

Есть вещества, которыми нельзя протирать телефон – это может его "убить"/ ua.depositphotos.com, 1zoom.ru

Мы регулярно убираем дома и время от времени устраиваем генеральную уборку. В то же время рядом с нами постоянно находится предмет, требующий еще более тщательной очистки, чем любая другая вещь дома – это мобильный телефон. Его мы постоянно берем с собой, куда бы ни шли – на работу, деловую встречу, в магазин за продуктами, в спортзал, забирать детей из школы и т. п. Возвращаясь домой, мы моем руки, чтобы не разносить загрязнения и микробы по домашним вещам. Но о том, что нужно почистить смартфон от грязи, мы довольно часто забываем.

Чего бы мы не касались руками, находясь вне дома, микробы, которые попадают на наши ладони, затем успешно переносятся на корпус и экран мобильного телефона. Со временем там развивается этакая "микробная ферма", о существовании которой мало кто догадывается. А потом дома уже чистыми руками мы берем грязный телефон, даже не понимая опасности этого.

Исследование, которое провели ученые из Университета Аризоны в США, показало, что на мобильном телефоне собирается в 10 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Чтобы эти цифры вас не пугали, просто сделайте своей привычкой регулярно протирать экран телефона и корпус веществами, которые не навредят вашему гаджету.

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Чем протирать телефон от грязи

1. Влажные салфетки и спреи для электроники

Такие средства можно найти в специализированных магазинах. Ими можно протирать не только мобильный телефон, но и ноутбук, планшет, мониторы, экран телевизора и т.п. Однако не стоит наносить спрей просто на экран смартфона – сначала его наносят на салфетку или тряпку, а лишь потом протирают поверхности.

2. Салфетки из микрофибры

Такие салфетки покупатель часто получает вместе с приобретенными очками или мелкой электроникой. Материал хорошо подходит для очистки и обезжиривания экрана.

3. Специальные тряпки для дисплея

Их также можно приобрести в специализированных магазинах. Такая безворсовая ткань прекрасно очистит поверхность, при этом она не повредит экран.

4. Дистиллированная вода

"Купать" телефон в воде или протирать его мокрой тряпкой точно не стоит. Но можно протереть слегка увлажненной тканью, стараясь действовать так, чтобы вода не попала в отверстия. При этом вода должна быть дистиллированная, чтобы в ней не оставалось минеральных солей.

Очищать телефон нужно лишь тем, что не навредит ему/ pixabay.com

5. Ушные палочки

Они понадобятся после того, как вы очистите основные поверхности телефона. После этого смочите в растворе, которым вы протирали телефон, край ушной палочки и протрите труднодоступные места и щели.

6. Зубочистки

Ими можно прочистить различные отверстия в телефоне, например, зарядный порт. Но стоит это делать осторожно, чтобы не повредить контакты. При этом иглу для таких целей лучше не использовать – ею можно серьезно повредить ваше устройство.

Чем нельзя протирать экран телефона

1. Одеждой

Да-да, и не удивляйтесь. Хоть это и самый быстрый способ сделать так, чтобы экран вашего гаджета снова засиял и прекратил пугать вас пылью или другими загрязнениями, самому телефону такая процедура изрядно навредит. Ведь мы не задумываемся о типе ткани, которой протираем экран. А некоторая одежда может оставить на экране едва заметные или серьезные царапины.

2. Антисептик или влажные салфетки со спиртом

Такие средства могут вызвать серьезные повреждения вашего телефона. Даже если это обычная антисептическая салфетка. При этом стоит обратить внимание, что протирание салфеткой защитного стекла на телефоне – это еще не так страшно. А вот если ваш смартфон без защитного стекла, то регулярное проведение такой процедуры может непоправимо испортить покрытие экрана.

3. Средство для мытья стекол

Пусть ваши руки даже не тянутся к бытовой химии – телефон вам точно не скажет "спасибо" за такую очистку. Ведь в составе средства для мытья стекол и другой бытовой химии есть достаточно агрессивные вещества, которые могут повредить дисплей или "разъесть" олеофобное покрытие, которое производитель наносит на экран для его защиты.

4. Перекись водорода

Еще одно запрещенное средство для очистки телефона. Он тоже может разрушать олеофобное покрытие дисплея.

5. Бумажные салфетки или полотенца

Бумага неуместна для очистки корпуса и экрана телефона. Ведь слишком жесткая бумага просто оставит царапины, а вот чистым ваш гаджет вряд ли сделает. А слишком мягкая бумага, например, сухие салфетки, оставит на поверхности телефона частички волокон.

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