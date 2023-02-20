УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

20 февраля 2023, 15:56
Мало кто знает, как почистить корпус телефона и помыть экран, чтобы потом не пришлось нести гаджет в ремонт.
Мобильный телефон, смартфон
Есть вещества, которыми нельзя протирать телефон – это может его "убить"/ ua.depositphotos.com, 1zoom.ru

Мы регулярно убираем дома и время от времени устраиваем генеральную уборку. В то же время рядом с нами постоянно находится предмет, требующий еще более тщательной очистки, чем любая другая вещь дома – это мобильный телефон. Его мы постоянно берем с собой, куда бы ни шли – на работу, деловую встречу, в магазин за продуктами, в спортзал, забирать детей из школы и т. п. Возвращаясь домой, мы моем руки, чтобы не разносить загрязнения и микробы по домашним вещам. Но о том, что нужно почистить смартфон от грязи, мы довольно часто забываем.

Чего бы мы не касались руками, находясь вне дома, микробы, которые попадают на наши ладони, затем успешно переносятся на корпус и экран мобильного телефона. Со временем там развивается этакая "микробная ферма", о существовании которой мало кто догадывается. А потом дома уже чистыми руками мы берем грязный телефон, даже не понимая опасности этого.

Исследование, которое провели ученые из Университета Аризоны в США, показало, что на мобильном телефоне собирается в 10 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Чтобы эти цифры вас не пугали, просто сделайте своей привычкой регулярно протирать экран телефона и корпус веществами, которые не навредят вашему гаджету.

видео дня

Чем протирать телефон от грязи

1. Влажные салфетки и спреи для электроники

Такие средства можно найти в специализированных магазинах. Ими можно протирать не только мобильный телефон, но и ноутбук, планшет, мониторы, экран телевизора и т.п. Однако не стоит наносить спрей просто на экран смартфона – сначала его наносят на салфетку или тряпку, а лишь потом протирают поверхности.

2. Салфетки из микрофибры

Такие салфетки покупатель часто получает вместе с приобретенными очками или мелкой электроникой. Материал хорошо подходит для очистки и обезжиривания экрана.

3. Специальные тряпки для дисплея

Их также можно приобрести в специализированных магазинах. Такая безворсовая ткань прекрасно очистит поверхность, при этом она не повредит экран.

4. Дистиллированная вода

"Купать" телефон в воде или протирать его мокрой тряпкой точно не стоит. Но можно протереть слегка увлажненной тканью, стараясь действовать так, чтобы вода не попала в отверстия. При этом вода должна быть дистиллированная, чтобы в ней не оставалось минеральных солей.

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его
Очищать телефон нужно лишь тем, что не навредит ему/ pixabay.com

5. Ушные палочки

Они понадобятся после того, как вы очистите основные поверхности телефона. После этого смочите в растворе, которым вы протирали телефон, край ушной палочки и протрите труднодоступные места и щели.

6. Зубочистки

Ими можно прочистить различные отверстия в телефоне, например, зарядный порт. Но стоит это делать осторожно, чтобы не повредить контакты. При этом иглу для таких целей лучше не использовать – ею можно серьезно повредить ваше устройство.

Чем нельзя протирать экран телефона

1. Одеждой

Да-да, и не удивляйтесь. Хоть это и самый быстрый способ сделать так, чтобы экран вашего гаджета снова засиял и прекратил пугать вас пылью или другими загрязнениями, самому телефону такая процедура изрядно навредит. Ведь мы не задумываемся о типе ткани, которой протираем экран. А некоторая одежда может оставить на экране едва заметные или серьезные царапины.

2. Антисептик или влажные салфетки со спиртом

Такие средства могут вызвать серьезные повреждения вашего телефона. Даже если это обычная антисептическая салфетка. При этом стоит обратить внимание, что протирание салфеткой защитного стекла на телефоне – это еще не так страшно. А вот если ваш смартфон без защитного стекла, то регулярное проведение такой процедуры может непоправимо испортить покрытие экрана.

3. Средство для мытья стекол

Пусть ваши руки даже не тянутся к бытовой химии – телефон вам точно не скажет "спасибо" за такую очистку. Ведь в составе средства для мытья стекол и другой бытовой химии есть достаточно агрессивные вещества, которые могут повредить дисплей или "разъесть" олеофобное покрытие, которое производитель наносит на экран для его защиты.

4. Перекись водорода

Еще одно запрещенное средство для очистки телефона. Он тоже может разрушать олеофобное покрытие дисплея.

5. Бумажные салфетки или полотенца

Бумага неуместна для очистки корпуса и экрана телефона. Ведь слишком жесткая бумага просто оставит царапины, а вот чистым ваш гаджет вряд ли сделает. А слишком мягкая бумага, например, сухие салфетки, оставит на поверхности телефона частички волокон.

Читайте также:

смартфоны лайфхак телефон интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из кино

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Жертв будет много": оккупанты устроят нашествие 24 февраля, будет бой за один город УкраиныВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

15:51

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:47

Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

15:27

Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

15:16

"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в КиевВидео

15:15

Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

Реклама
15:13

Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извинятьсяВидео

15:05

В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

14:35

Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в КиевФотоВидео

14:33

"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в КиевФотоВидео

14:17

"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

14:03

Осадчая и Горбунов показали подросшего сынаВидео

13:56

"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сетиВидео

13:44

Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визитаФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

13:36

В сказочном замке и с кольцом от Тиффани: Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке

13:33

Байден открыто бросил вызов Путинумнение

Реклама
13:26

Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хужеВидео

13:12

Визит Байдена: Зеленский сделал громкое заявление, появились планы поставки мощного оружияФото

13:11

Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

12:55

Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – БайденВидео

12:39

Украина получит 700 танков и тысячи БМП: Байден сделал мощное заявление в КиевеФото

12:30

Что посадить и положить на могилу: самые неприхотливые цветы, кустарники и деревья

12:29

Месть за позицию: в России отменили все концерты группы Мумий ТролльВидео

12:29

"Шо с лицом, Путин?": у россиян "пригорело" от визита Байдена в УкраинуВидео

12:23

Киркоров раскрыл истинную причину своих разводовВидео

12:18

Умер звезда сериалов цикла "Закон и порядок" Ричард Белзер

11:58

Под вой сирены: опубликованы первые кадры с Байденом в КиевеФотоВидео

11:27

"Готовы помочь": Зеленский предложил Молдове защиту от вероятной агрессии РФ

11:08

Президент США Джо Байден прибыл в Киев – ФейгинВидео

11:03

В Киеве готовят сюрприз для украинцев: в МИД ожидают визита "главных партнеров" УкраиныВидео

10:56

РФ может соврать о "взятии" Бахмута в годовщину начала войны – британская разведкаВидео

10:40

Не от хорошей жизни: почему в СССР все ели с хлебомВидео

10:30

Удача улыбнется в марте 2023: топ-5 знаков зодиака, которые станут богатыми

10:06

Белый дом планировал тайный визит Байдена в Украину: СМИ раскрыли деталиВидео

10:03

Украина намерена получить 50 истребителей, все решится в течение 1-2 месяцев – РезниковВидео

09:27

Путин – маргинал, а Макрон зря тратит время: Зеленский заявил, что с Россией говорить не о чемВидео

Реклама
09:26

Глава МИД Беларуси совершил самоубийство – СМИ

09:15

США рекомендуют Украине не медлить с контрнаступлением — PoliticoВидео

08:55

"Он потеряет все": Фейгин рассказал, когда за Путина возьмутся российские элитыВидео

08:43

Ядерная риторика Кремля - политический блеф: Запад един в поддержке Украинымнение

08:40

"Можем прислать ему водки": Зеленский потроллил фаната Путина Берлускони

08:11

Вооружения для России – переход "красной линии": США сделали Китаю жесткое предупреждение

08:09

"А почему пупок так высоко?": Киркорову отрезали животВидео

07:29

Приднестровье нужно демилитаризовать: в Молдове заговорили о выводе российских войскВидео

07:12

ВСУ выбили танки, а для атак мало резервов: в ISW прогнозируют провал войск РФ на ЛуганщинеВидео

06:33

Зеленский – Китаю: передача вооружений России приведет к риску Третьей мировой войны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять