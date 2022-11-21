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Михайлов день 2022: приметы, традиции и запреты

21 ноября 2022, 10:20

Расскажем, почему нельзя мыть голову, нужно ли поститься и предскажем погоду на зиму.

Михайлов день 2022
Михайлов день 2022 / sputnik.by

21 ноября христиане отмечают Собор Архистратига Михаила. В народе этот праздник получил название Михайлов день. Это святой считается предводителем всех небесных сил. Он выступает во главе воинства небесного против зла.

Главред предлагает узнать, какие еще праздники нас ожидают в текущем месяце в материале "Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени".

Михайлов день: традиции и история

По церковным канонам Архистратиг Михаил считается самым сильным в воинстве бесплотном. Чтить верховного ангела начали в IV веке. Для верующих этот день является особенным, так как сегодня почитается самый главный ангел сил добра. Также считается, что именно Архистратиг Михаил вступил в бой с сатаной и победил его. Его наделяют силами и возможностями всех защитить, в том числе смертных перед Всевышним.

Кроме того, архистратига Михаила и его силу призывают в помощь и защиту от войны, беды, болезней, врагов. Сегодня важно помолиться этому ангелу и попросить помощи для украинских воинов, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

Почитание силы воина небесного сопровождалось праздничными гуляниями. Люди веселились, приглашали гостей и сами ходили в гости. Также принято накрывать праздничные столы. Чем больше блюд, богаче стол, тем больше расположения можно получить от Архистратига Михаила.

В день Михаила принято было выпекать пироги и делать другие блюда. Также праздник был временем окончания всех полевых работ. После этого дня начиналась подготовка к Рождественскому посту, поэтому старались наестся вкусных блюд перед периодом строгих ограничений.

Когда Михайлов день 2022 года

Православные празднуют день праздник Михайлов день или Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных 21 ноября. По Григорианскому календарю эта дата приходится на 8 ноября.

Выбор, какого числа Михайлов день отмечать был сделан не случайно. В древности ноябрь был 9 месяцем года и символизировал 9 чинов Воинства небесного. 8 ноября выбрали, так как считали, что на Страшном суде приговор ангельским судом будет вынесен именно на восьмой день. В 2022 году православные отмечают праздник в понедельник 21 ноября.

Что можно и чего нельзя делать в этот день

В этот день старались помогать всем и не отказывать в помощи. Особенное внимание уделялось благотворительности. Кроме того, день благоприятный для решения конфликтов в семье. Сегодня нужно пригласить гостей в дом или самим сходить в гости. На праздничном столе должны быть пироги с разными начинками, медовуха, пиво. Особое место занимали мясные блюда, а гуляния растягивались на целую неделю. Соответственно вопрос о том, нужно ли поститься в Михайлов день отпадает сам собой.

Также считалось, что в день Архистратига Михаила нельзя допускать печальных мыслей и впадать в уныние. Сегодня нужно сходить в храм и помолиться о защите и здравии.

Помимо этого, на Михайлов день существовало несколько запретов:

  1. нельзя было брать деньги или получать выгоду за услуги, считалось, что за это будет наказание;
  2. нельзя мыть голову иначе можно смыть ум;
  3. под запретом была и тяжелая работа;
  4. нельзя ссориться, ругаться и произносить нецензурные слова;
  5. все острые предметы нужно было отложить, а также нельзя резать;
  6. выбрасывать пищу, ее лучше отдать нуждающимся.

Михайлов день: приметы

Если на хвойных деревьях нет шишек, то зима будет теплой. Если же на дубах богатый урожай желудей, это тоже предвещает мягкую зиму. Если пошел мокрый снег 21 ноября, то зима будет дождливой. Утро 21 ноября выдалось морозным, декабрь и январь будут снежными. Густой туман предвещал скорое потепление.

Михайлов день
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