Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании

Дополнительные питательные вещества не так полезны, как "натуральные" питательные вещества. / 1zoom.ru

Функциональное питание - это выбор правильных продуктов, наличие хорошего плана питания, режима сна и графика упражнений, и это может иметь огромное положительное влияние на ваше здоровье.

Все люди разные, и не всегда есть универсальный ответ. Однако иногда объем информации о питании может показаться ошеломляющим - бывает трудно понять, что является фактом, а что - выдумкой.

Express.co.uk побеседовал с профессиональным футболистом и владельцем компании The Turmeric Co. Томасом Хэлом Робсоном-Кану, чтобы выяснить пять основных мифов о функциональном питании, чтобы вы могли избавиться от ерунды и придерживаться фактов.

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Пять ложных распространенных представлений о питании

Углеводы вредны для вас

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В последние годы углеводы получили дурную славу - многие люди считают, что они ответственны за скачки инсулина, вызывающие ожирение и сердечные заболевания, но это не всегда так.

Хэл сказал: "На самом деле все дело в умеренности и выборе правильных углеводов в своем рационе. Питательные углеводы, такие как корнеплоды и бобовые, часто содержат клетчатку, витамины и минералы, которые могут положительно влиять на здоровое питание. Другие продукты, богатые углеводами, такие как пирожные и белый хлеб, гораздо менее питательны, и их следует ограничивать, чтобы избежать нежелательного набора веса. Все дело в качестве еды - углеводы не враги!"

Завтрак - самая важная еда дня

"Завтрак - самая важная еда дня" - это то, о чем многим из нас, вероятно, говорили много раз, однако это может быть не всегда так.

Хэл сказал: "В завтраке, конечно, нет ничего плохого, если он подходит для твоего распорядка. Однако исследования показывают, что пропуск завтрака может привести к снижению суточного потребления калорий, а для тех, кто придерживается режима прерывистого голодания (обычно 14–16 часов), обычно пропускают первый прием пищи в день.

"Если вам нравится завтрак, дерзайте! Однако, если это не вписывается в ваш распорядок дня или вам это просто не нравится, не бойтесь - это определенно не катастрофа с питанием."Просто убедитесь, что ваша диета остается сбалансированной, и вы не перегружаетесь калориями во время обеда или ужина".

Дополнительные питательные вещества не так полезны, как "натуральные" питательные вещества.

Важно максимально увеличить количество питательных веществ и витаминов, которые вы получаете с ежедневным рационом, и выбор правильных продуктов является важной частью этого.

Тем не менее, добавки также могут быть отличным способом убедиться, что вы получаете достаточно питания помимо обычного рациона.

Хэл сказал: "Есть некоторые мифы о добавках, которые следует развеять/ Многие люди считают, что" натуральные "питательные вещества (то есть те, которые поступают с пищей) лучше, но это определенно не так. Если вы изо всех сил пытаетесь получить все необходимые питательные вещества и витамины из своего обычного рациона, добавки могут быть разумным вариантом для увеличения их потребления.

"Питательные вещества, которые они обеспечивают, столь же полезны, как и те, что содержатся в пище, и, хотя они никогда не должны заменять еду, они могут быть отличным дополнительным источником питания.

"Например, уколы куркумы - это фантастическое и полностью натуральное решение для увеличения потребления куркумина - мощный способ уменьшить воспаление тела и мышечную болезненность".

Не ешьте в конце дня, если хотите сжечь жир

Нет ничего плохого в том, чтобы есть поздно днем, и это не помешает вам похудеть.

Хэл объяснил: "Если вы хотите похудеть, то все дело в том, чтобы придерживаться общих целевых показателей калорийности - реальный ключ к качеству пищи, а не к тому, когда вы решите ее съесть.

"Прием пищи в течение дня также может соответствовать вашему личному расписанию, что действительно имеет значение. Этот миф, вероятно, возник из-за нашей склонности перекусить поздно вечером, чтобы утолить тягу или бороться с сонливостью.

"Если вы придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты, то вам не о чем беспокоиться - определите распорядок дня, который вам подходит, и не беспокойтесь о времени суток".

Поскольку фрукты содержат большое количество сахара, вам следует избегать их.Это правда, что фрукты содержат натуральный сахар, и, как и все остальное, их следует употреблять в умеренных количествах.

Однако совсем не обязательно (и не рекомендуется) избегать фруктов!

Хэл сказал: "Фрукты изобилуют полезными питательными веществами и клетчаткой, которые могут составлять важную часть хорошо сбалансированной диеты.

"Хотя они действительно содержат натуральный сахар, они также обладают рядом дополнительных преимуществ.

"Природный сахар также менее концентрирован, чем сахар, содержащийся в других сладких продуктах. Например, чашка клубники содержит около семи граммов сахара по сравнению с 39 граммами в банке колы.

"Фрукты также могут заменить нездоровые закуски (например, сладости и шоколад), которые не обеспечивают такого же уровня питательности, но содержат сахар".