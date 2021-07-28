УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании

28 июля 2021, 12:49

Все люди разные, и не всегда есть универсальный ответ.

похудение_весы
Дополнительные питательные вещества не так полезны, как "натуральные" питательные вещества. / 1zoom.ru

Функциональное питание - это выбор правильных продуктов, наличие хорошего плана питания, режима сна и графика упражнений, и это может иметь огромное положительное влияние на ваше здоровье.

Все люди разные, и не всегда есть универсальный ответ. Однако иногда объем информации о питании может показаться ошеломляющим - бывает трудно понять, что является фактом, а что - выдумкой.

Express.co.uk побеседовал с профессиональным футболистом и владельцем компании The Turmeric Co. Томасом Хэлом Робсоном-Кану, чтобы выяснить пять основных мифов о функциональном питании, чтобы вы могли избавиться от ерунды и придерживаться фактов.

Читайте такжеДиета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи

Пять ложных распространенных представлений о питании

Углеводы вредны для вас

Реклама

В последние годы углеводы получили дурную славу - многие люди считают, что они ответственны за скачки инсулина, вызывающие ожирение и сердечные заболевания, но это не всегда так.

Хэл сказал: "На самом деле все дело в умеренности и выборе правильных углеводов в своем рационе. Питательные углеводы, такие как корнеплоды и бобовые, часто содержат клетчатку, витамины и минералы, которые могут положительно влиять на здоровое питание. Другие продукты, богатые углеводами, такие как пирожные и белый хлеб, гораздо менее питательны, и их следует ограничивать, чтобы избежать нежелательного набора веса. Все дело в качестве еды - углеводы не враги!"

Завтрак - самая важная еда дня

"Завтрак - самая важная еда дня" - это то, о чем многим из нас, вероятно, говорили много раз, однако это может быть не всегда так.

Хэл сказал: "В завтраке, конечно, нет ничего плохого, если он подходит для твоего распорядка. Однако исследования показывают, что пропуск завтрака может привести к снижению суточного потребления калорий, а для тех, кто придерживается режима прерывистого голодания (обычно 14–16 часов), обычно пропускают первый прием пищи в день.

"Если вам нравится завтрак, дерзайте! Однако, если это не вписывается в ваш распорядок дня или вам это просто не нравится, не бойтесь - это определенно не катастрофа с питанием."Просто убедитесь, что ваша диета остается сбалансированной, и вы не перегружаетесь калориями во время обеда или ужина".

Дополнительные питательные вещества не так полезны, как "натуральные" питательные вещества.

Важно максимально увеличить количество питательных веществ и витаминов, которые вы получаете с ежедневным рационом, и выбор правильных продуктов является важной частью этого.

Тем не менее, добавки также могут быть отличным способом убедиться, что вы получаете достаточно питания помимо обычного рациона.

Хэл сказал: "Есть некоторые мифы о добавках, которые следует развеять/ Многие люди считают, что" натуральные "питательные вещества (то есть те, которые поступают с пищей) лучше, но это определенно не так. Если вы изо всех сил пытаетесь получить все необходимые питательные вещества и витамины из своего обычного рациона, добавки могут быть разумным вариантом для увеличения их потребления.

"Питательные вещества, которые они обеспечивают, столь же полезны, как и те, что содержатся в пище, и, хотя они никогда не должны заменять еду, они могут быть отличным дополнительным источником питания.

"Например, уколы куркумы - это фантастическое и полностью натуральное решение для увеличения потребления куркумина - мощный способ уменьшить воспаление тела и мышечную болезненность".

Не ешьте в конце дня, если хотите сжечь жир

Нет ничего плохого в том, чтобы есть поздно днем, и это не помешает вам похудеть.

Хэл объяснил: "Если вы хотите похудеть, то все дело в том, чтобы придерживаться общих целевых показателей калорийности - реальный ключ к качеству пищи, а не к тому, когда вы решите ее съесть.

"Прием пищи в течение дня также может соответствовать вашему личному расписанию, что действительно имеет значение. Этот миф, вероятно, возник из-за нашей склонности перекусить поздно вечером, чтобы утолить тягу или бороться с сонливостью.

"Если вы придерживаетесь здоровой и сбалансированной диеты, то вам не о чем беспокоиться - определите распорядок дня, который вам подходит, и не беспокойтесь о времени суток".

Поскольку фрукты содержат большое количество сахара, вам следует избегать их.Это правда, что фрукты содержат натуральный сахар, и, как и все остальное, их следует употреблять в умеренных количествах.

Однако совсем не обязательно (и не рекомендуется) избегать фруктов!

Хэл сказал: "Фрукты изобилуют полезными питательными веществами и клетчаткой, которые могут составлять важную часть хорошо сбалансированной диеты.

"Хотя они действительно содержат натуральный сахар, они также обладают рядом дополнительных преимуществ.

"Природный сахар также менее концентрирован, чем сахар, содержащийся в других сладких продуктах. Например, чашка клубники содержит около семи граммов сахара по сравнению с 39 граммами в банке колы.

"Фрукты также могут заменить нездоровые закуски (например, сладости и шоколад), которые не обеспечивают такого же уровня питательности, но содержат сахар".

здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астрологи назвали долгожителей среди знаков ЗодиакаАстрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака "Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеванийУпотребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний "Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости"Были всевозможные препараты": Юрий Бардаш рассказал о наркозависимости "Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

Последние новости

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

Реклама
12:27

Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

11:28

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

11:11

Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей Видео

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева Видео

10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

10:14

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

09:56

Прививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта Видео

09:50

Тяжелая ситуация для Кремля: Байден объявил о ядерном оружии России и опасности Путина Видео

Реклама
09:41

В Киеве водитель мусоровоза оригинально проучил "героя парковки": в Сети показали фото

09:00

Поймай лихача: как в Украине водителям хотят разрешить "стучать" на нарушителей ПДД

08:59

Крах режима Путина и проблема ядерного оружия: в США заявили об опасности удара санкциями по России Видео

08:52

Впервые в истории: Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады-2020

08:36

Иллюзия контроля: зачем Зеленский затеял перестановку в силовом блоке мнение

08:19

Коронавирус в Украине 28 июля: за сутки - более 700 новых диагнозов Видео

07:45

Байден заявил об угрозе "настоящей войны" и назвал причину Видео

07:15

Бодрость на целый день: простые и эффективные упражнения для утренней зарядки Видео

07:08

Грозы, шквалы и рекордная жара: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

07:02

Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

06:42

Чиновникам Евросоюза понравилась хитрая инициатива Киева относительно СП-2 - Politico

06:39

Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах

06:15

Диетолог назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья

05:30

День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

05:13

Найдена связь между сном и весом: сколько нужно спать, чтобы стать стройнее

04:35

Значение имени Владимир: судьба, характер и совместимость с другими именами

03:52

Ученые научились определять шизофрению по анализу крови

02:35

Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

01:36

Опасно ли для мозга постоянное употребление кофе - ответ ученых Видео

01:01

Сезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лаборатории Видео

Реклама
00:27

Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: романтическое приключение, покупки или ссора Видео

00:27

Невролог назвал самую опасную позу для сна

00:18

Как варить какао — самый простой рецепт Видео

00:12

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

27 июля, вторник
23:56

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды Видео

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять