Миф или реальность: почему в СССР запрещали микроволновые печи

В период СССР микроволновки были дорогими и редкими техническими устройствами.

https://news.glavred.info/mif-ili-realnost-pochemu-v-sssr-zapreshchali-mikrovolnovye-pechi-10486516.html Ссылка скопирована

Почему в СССР запретили микроволновки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В СССР не было прямого запрета на микроволновки, однако, их распространение и использование были ограничены по нескольким причинам. Мы разберемся, почему в СССР запретили микроволновки и так ли это на самом деле.

Почему в СССР запретили микроволновки?

Дело в том, что в период СССР микроволновки были дорогими и редкими техническими устройствами. Производство и доступность таких приборов были ограничены ограниченными ресурсами и низкой промышленной мощностью страны. В результате, микроволновки были доступны только ограниченному числу людей, обычно высокопоставленным партийным и государственным чиновникам.

Поэтому в запрете не было никакой нужды - обычные люди просто не могли себе позволить купить такую технику.

видео дня

Как делали микроволновки в СССР?

Вторым фактором, который мог повлиять на распространение микроволновок, была отсутствие подходящей инфраструктуры и инженерной подготовки для массового использования таких устройств. СССР не имел развитой розничной сети, где бы можно было приобрести микроволновку, и инфраструктура была сконцентрирована на производстве и продаже других бытовых товаров.

Также стоит упомянуть, что в начале внедрения микроволновых печей в мире были некоторые опасения относительно безопасности использования этой технологии. Возможность воздействия микроволн на пищу и их влияние на здоровье вызывали вопросы. В СССР, как и в других странах, требовалось проведение дальнейших исследований и испытаний, чтобы установить безопасность использования микроволновых печей.

Сколько стоила микроволновая печь в СССР?

Стоила советская микроволновка 350 рублей, весила 40 кг, объём 32 литра. Единственная реально красивая советская микроволновка, "Электроника СП-27", 1989 год. Всего советских микроволновок производились на разных заводах 23 модели.

С развитием технологий, микроволновки стали более доступными и широко распространены в странах после распада СССР. Сегодня микроволновые печи являются обычными бытовыми приборами, которые применяются для разогрева и приготовления пищи во многих домах и офисах.

Вам может быть интересно: