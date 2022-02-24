Международный валютный фонд заявил о поддержке Украины

МВФ / Reuters

Руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд готов предоставить поддержку Украине на фоне вторжения РФ.

"Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине и, в первую очередь, тем, как это влияет на невинных людей. Это приводит к значительному экономическому риску для регионов и мира. Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов по мере необходимости", - сообщается в социальных сетях Георгиевой.

Вероятно речь идет о втором пересмотре МВФ программы Stand-By Киев, по результатам которого Украина может получить третий транш на 700 млн.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения.