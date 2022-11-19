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Международный мужской день: прикольные картинки и поздравления

19 ноября 2022, 12:12

Предлагаем поздравить с Международным днем мужчин коллег, друзей и любимых теплыми словами и открытками.

Международный день мужчин 2022
Международный день мужчин 2022 / ua.depositphotos.com

Все знают о Международном женском дне, готовятся к нему заранее и покупают подарки, но не все знают о Международном мужском дне. Этот праздник начали отмечать не так давно, но он уже получил широкое распространение, так как призывает заботиться о сильной половине человечества.

Международный мужской день: что означает

В нашей стране этот праздник не так популярен, как его женский аналог. Это можно исправить и поздравить с праздником мужчины. Эта дата была выбрана для продвижения в мировом сообществе идей борьбы с дискриминацией мужчин и заботы о мужском здоровье. На данный момент праздник отмечают в более, чем 50 странах мира. Также, День мужчины отмечают в Казахстане, России, с недавнего времени и в Украине.

Международный день мужчин поздравления, картинки открытки
Международный день мужчин 2022 поздравления, картинки открытки

Всемирно признанной датой празднования назначено 19 ноября. Впервые его отметили в Республике Тринидад и Тобаго (островное государство у берегов Венесуэлы в Карибском море). В этот день говорят о гендерной дискриминации сильной половины человечества, о половом здоровье мальчиков и мужчин всех возрастов. Особое внимание уделяется роли мужчины в семье и обществе. Праздник был отмечен в ЮНЕСКО, как хорошей возможностью уравновесить требования обоих полов.

История праздника

Впервые о гендерном равенстве задумались в 1960-е годы. Тогда призывали отмечать Международный мужской день 23 февраля. Через 30 лет в 1990 году в США провели первые мероприятия, приуроченные к 23 февраля. Инициатором стал Томас Оастер, который руководил Центром мужских исследований при Университете Миссури-Канзас. 1994 году мероприятия были приняты обществом, но годом позже общество потеряло интерес и ученый отказался от идеи праздновать эту дату. После этого праздник отмечался лишь на Мальте. В 2009 году дату перенесли на 19 ноября, чтобы отметить его с другими странами.

Инициаторы и организаторы мероприятий просят не путать Международный мужской день со Всемирным мужским днем, который отмечается в первую субботу ноября.

Дата 19 ноября стала праздничной, так как жители Республики Тринидад и Тобаго первыми отметили День мужчины. Мероприятия были задуманы и проведены в небольшом островном государстве доктором Джеромом Тилуксингхом из Университета Вест-Индии. Ученый пояснил, что пришел к выводу о том, что ни один из существующих праздников не может быть мужским, ведь в них не идет речь о мальчиках, юношах и мужчинах, которые не входят в ту или иную категорию.

Он выбрал 19 ноября, так как понимал роль отца и мужчины в обществе, опираясь на авторитет собственного отца. Именно в эту дату его отец отмечал день рождения.

День мужчин: прикольные поздравления в стихах и прозе

19 ноября стало еще одной возможностью сказать любимым людям о своих чувствах, пожеланиях. Поэтому Главред предлагает короткие и прикольные поздравления с Днем мужчин 2022.

Международный день мужчин Украина поздравления, картинки открытки
Международный день мужчин Украина поздравления, картинки открытки

***

Поздравляю с праздником Мужчины! Желаю здоровья, успехов головокружительных, быть всегда на высоте и достигать поставленных целей. В этот день и весь год будь здоров!

***

Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.

Быть победителем в судьбе,

Для счастья — множества причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

Международный день мужчин поздравления, картинки открытки
Международный день мужчин поздравления, картинки открытки

***

Поздравляю с Международным днем мужчин! Желаю быть смелым, сильным и мужественным в любой ситуации, быстро принимать решения, быть каменной стеной для родных, надежной опорой для друзей. Радости, счастья, теплых объятий!

Международный день мужчин поздравления, картинки открытки
Международный день мужчин поздравления, картинки открытки

***

Мій коханий чоловік, сьогодні,

В прекрасне свято – День чоловіків,

Тебе від серця я вітаю,

Адже у світі ти такий один!

За ласку та кохання,

Від серця дякую тобі.

Завжди щасливим будь й здоровим,

Адже ти гідний кращих слів.

***

Дорогой, поздравляю тебя с Днем мужчин и хочу пожелать всегда оставаться моим отважным героем и самым желанным мужчиной. Пусть путь к твоим целям будет беспрепятственным, а лестница к успеху – устойчивой и прочной.

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