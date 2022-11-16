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Международный день студента: история, традиции и поздравления

16 ноября 2022, 06:00

Как отпраздновать День студента в 2022 году, чтобы было что вспомнить.

студенты
Международный день студента в Украине 2022 / ua.depositphotos.com

Студенческие годы проходят не только за книгами и конспектами, это еще и праздники. Международный день студента в Украине отмечается шумно и весело. В этот день закатываются шумные вечеринки. До зимней сессии остаются считанные дни, поэтому хочется оттянуться перед важным этапом учебы. Главред предлагает узнать, как лучше отметить День студента 2022.

Если хотите узнать о том, какие праздники ждут нас в ноябре, читайте материал "Праздники в ноябре 2022: важные даты последнего месяца осени".

День студента: история и традиции

Как ни странно, но праздник начался с трагедии. 28 октября 1939 года в Чехии подразделения СС и полиции разогнали демонстрацию, которая была приурочена к 21-й годовщине создания Чехословацкой Республики. События происходили в Праге. В результате столкновений ранения получил студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Молодой человек скончался 11 ноября. 15 ноября молоджь собралась, чтобы провести его в последний путь, но процессия переросла в акцию протеста против оккупации. В этой акции приняли участие тысячи людей.

Уже на следующий день в Берлине Адольф Гитлер созвал совещание, на котором было принято решение закрыть все высшие учебные заведения Чехии на три года. Однако этот срок не был выдержан из-за активных боев по всей Европе. Университеты открылись только после победы над Германией.

Почему День студента 17 ноября? В этот день по всей Чехии прокатились массовые аресты студентов, 9 активистов и представителей молодежных и студенческих организаций казнили в чешских тюрьмах. 1200 молодых людей отправили в концлагерь Заксенгаузен.

Большинство студентов получили травмы и увечья во время этих погромов. Немецкие солдаты выгоняли молодых людей на улицу без верхней одежды несмотря на мороз. Студентов вывозили за город и продолжали издевательства и избиения.

В память о погибших и в поддержку всех активных, перспективных молодых людей был учрежден Международный день студента, который отмечается ежегодно 17 ноября.

Международный день студента 2022: традиции

Современная молодежь уже не воспринимает эту дату, как траурную и памятную. Сейчас это оригинальные поздравления, веселье, песни, танцы и дискотеки. Такие развлечения привычны для украинской молодежи, но в других странах подходят к этому дню более оригинально. Студенты готовят яркие карнавальные костюмы, водят друзей на экскурсии по университетам, устраивают вылазки на природу, поют песни и смотрят фильмы про студентов.

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента 2022 поздравления, картинки, открытки

Не остается в стороне и способ поздравить соучеников с праздником. На день студента открытки и подарки дарят все. Тут есть, где разгуляться фантазии. Можно выбрать электронную открытку, а можно отправить по почте с написанным от руки поздравлением.

Когда День студента 2022 в Украине? В нашей стране массово этот праздник начали отмечать в 1999 году. Молодежь собирается в общежитиях и дома, а также ходят в ночные клубы, чтобы еще раз окунуться с головой в свободу, за которую боролись студенты Чехии.

День студента: открытки, поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днем студента! Желаю везения, халявы на сессиях и понимающих преподов, шумных тусовок и верных друзей.

***

С днем студента картинки
С днем студента открытки, поздравления

Поздравляю с Международным днем студента! Желаю достигнуть своей цели, легких сессий, чтобы легко давались все науки, а в зачетке были лишь "отлично" и "зачтено".

Международный день студента поздравления, картинки, открытки
Международный день студента 2022 поздравления, картинки, открытки

***

В День студента пожелаюВсе экзамены сдавать.Хорошо всегда учиться,Умудряться погулять!Цели правильно поставитьИ шагать упорно к ним.Не сдаваться, не лукавить,Дорожить умом своим!

С днем студента картинки
Международный день студента 2022 поздравления, открытки

***

С всемирным днем студентов ныне

Хочу поздравить всех, друзья!

Всех тех, кто был студентом в жизни,

И тех, кто учится пока.

Кто не познал подобной жизни,

Тот и не видел ничего,

Ни атмосферы общежитий

И лекций, и не прятал шпор.

Кто не встречал рассвет за книжкой,

Когда экзамен через час,

И с милой преподшей интрижку

Не заводил тот каждый раз.

Студенты, вы — народ особый,

Студента с ходу различу,

А различив, с международным

Поздравить праздником хочу!

студенты день студента
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