Международный день поцелуев: топ-5 кинопоцелуев, от которых задрожат коленки

Романтичные сцены, про повторение которых в реальной жизни мечтала каждая, это приятный способ отпраздновать Всемирный день поцелуя.

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6 июля - Всемирный день поцелуя / коллаж: Главред, фото: скриншот, imdb.com

В конце XIX в Великобритании поцелую, как одному из ярчайших проявлений любви, стали посвящать отдельный праздник. Ведь поцелуй - это не просто прикосновение губами. Это полезно для здоровья - дарит заряд окситоцина, тонизирует мышцы лица, снижает уровень кортизола, гормона стресса. И в конце концов это просто приятно.

В начале двухтысячных День поцелуев приобрел неофициальный статус международного. Во всем мире люди поздравляют своих любимых с этим праздником.

Еще один способ отметить Всемирный день поцелуя предлагает Главред - вспомнить лучшие кинопоцелуи всех времен и вдохновиться романтической атмосферой:

Привидение (1990 год)

Сэм Гибнет во время уличной драки, однако душа его все еще блуждает по Земле. Все потому, что он не выполнил свое предназначение - он должен спасти свою возлюбленную Молли. В фильме много красивых любовных сцен между Патриком Суэйзи и Деми Мур, но финальные кадры, когда Молли наконец видит Сэма, готового вознестись на Небеса, и целует его самый последний, прощальный раз, способны выдавить слезы даже из камня.

Дневник памяти (2004 год)

Проливной дождь не смог потушить страсть, которая бушевала в сердцах и душах Ноя и Элли, которые, вопреки обстоятельствам, осознают, что жить друг без друга они не только не хотят, но и не могут.

Титаник (1997 год)

История любви Розы и Джека оказалась короткой и трагичной, однако те сладостные минуты, которые выпали на их судьбу, оставили у зрителей неизгладимое впечатление. Чего только стоит окрыляющий поцелуй на носу корабля, который полным ходом мчит в неизвестность.

Дневник Бриджит Джонс (2001 год)

Первый из трилогии фильм про неунывающую Бриджит Джонс, которая находится в перманентном состоянии похудения и поиска мужа, заканчивается поцелуем на заснеженной улице. Это - ее первый поцелуй с Марком Дарси, который в ее компании из чопорного денди превращается в страстного влюбленного. Хорошим ли был этот поцелуй? Восторженный вздох Бриджит: "Хорошие парни так не целуются!" говорит сам за себя.

Унесенные ветром (1939 год)

Самая кассовая лента в истории по-прежнему задает высокий стандарт современному кино - ее разобрали на кадры и цитаты. Историю любви Ретта и Скарлетт при этом сложно назвать образцовой: она - строптива, он - нетерпелив. Но все же самый первый поцелуй главных героев запомнился многим - украденный поцелуй, горький поцелуй, полный гнева, отчаяния, страха и необъяснимой любви, которая пугала Батлера и О’Хару.

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