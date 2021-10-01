Международный день кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно пить

Международный день кофе: польза и вред кофе / ua.depositphotos.com/

Кофе – один из самых популярных утренних "энергетиков" в мире. Без чашечки ароматного напитка не представляют начало дня миллионы жителей планеты Земля. Ежегодно День кофе отмечают 1 октября.

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Популярность кофе в мире – вещь неоспоримая. По данным gemini.ua, в день выпивается более 2,25 миллиардов чашек бодрящего напитка, а за год эта цифра достигает 0,82 триллиона. Самые популярные напитки – эспрессо, латте, капуччино, флет уайт и ирландский кофе. Больше всего потребление кофе приходится на страны Евросоюза, США, Бразилию и Японию.

Кофе пользуется наибольшей популярностью среди таких профессий:

управленческий персонал в сфере образования;

писатели и корректоры;

повара;

ученые и профессора;

терапевты;

работники сферы PR и маркетинга.

Польза и вред кофе.

Несмотря на то, что свет увидели тысячи работ, посвященных пользе и вреде напитка на организм, ученым так и не удалось прийти к единому выводу. Кофеин, содержащийся в напитке, и вызывающий научные споры, воздействует на организм следующим образом:

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стимулирует нервную систему;

является сильным мочегонным средством;

активизирует сердечные сокращения.

Именно эти факторы могут стать полезными, и они же при бесконтрольном употреблении напитка могут сыграть злую шутку.

Употребление кофе в умеренных количествах повышает выработку дофамина – гормона радости, который способен повысить настроение, умственную и физическую активность.

Кроме того, кофеин может стать и прекрасным натуральным болеутоляющим, которое поможет при головной боли, вызванной спазмом сосудов.

При регулярном употреблении кофе снижается риск рака простаты, печени, молочной железы и возникновения сахарного диабета.

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Вред кофе.

Несмотря на свои преимущества, бодрящий напиток может провоцировать проблемы со здоровьем. Вредные свойства эликсира заключаются в том, что он:

вымывает кальций из организма;

увеличивает содержание холестерина;

может спровоцировать выкидыш;

увеличивает риск рака пищевода – при употреблении горячего напитка.

Кофе: противопоказания.

В некоторых случаях от употребления кофе стоит отказаться. Опасной чашечка может стать при:

гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях;

проблемах со сном;

желудочно-кишечных заболеваниях;

грудном вскармливании;

почечной недостаточности и мочекаменной болезни;

хронической усталости.

Сколько чашек кофе можно пить в день?

Норма потребления кофеина для взрослого человека составляет 100-200 мг в день. К примеру в капуччино содержится 70-80 мг вещества, в эспрессо – 30-60, а в кофе, сваренном в кофеварке – 65-120 мг. Оптимальное количество кофейного напитка в день не должно превышать 3-5 чашек.