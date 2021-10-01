Международный день кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно пить

Люди каких профессий пьют больше всего кофе - разбирался Главред
Кофе – один из самых популярных утренних "энергетиков" в мире. Без чашечки ароматного напитка не представляют начало дня миллионы жителей планеты Земля. Ежегодно День кофе отмечают 1 октября.
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Популярность кофе в мире – вещь неоспоримая. По данным gemini.ua, в день выпивается более 2,25 миллиардов чашек бодрящего напитка, а за год эта цифра достигает 0,82 триллиона. Самые популярные напитки – эспрессо, латте, капуччино, флет уайт и ирландский кофе. Больше всего потребление кофе приходится на страны Евросоюза, США, Бразилию и Японию.
Кофе пользуется наибольшей популярностью среди таких профессий:
- управленческий персонал в сфере образования;
- писатели и корректоры;
- повара;
- ученые и профессора;
- терапевты;
- работники сферы PR и маркетинга.
Польза и вред кофе.
Несмотря на то, что свет увидели тысячи работ, посвященных пользе и вреде напитка на организм, ученым так и не удалось прийти к единому выводу. Кофеин, содержащийся в напитке, и вызывающий научные споры, воздействует на организм следующим образом:
- стимулирует нервную систему;
- является сильным мочегонным средством;
- активизирует сердечные сокращения.
Именно эти факторы могут стать полезными, и они же при бесконтрольном употреблении напитка могут сыграть злую шутку.
Употребление кофе в умеренных количествах повышает выработку дофамина – гормона радости, который способен повысить настроение, умственную и физическую активность.
Кроме того, кофеин может стать и прекрасным натуральным болеутоляющим, которое поможет при головной боли, вызванной спазмом сосудов.
При регулярном употреблении кофе снижается риск рака простаты, печени, молочной железы и возникновения сахарного диабета.
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Вред кофе.
Несмотря на свои преимущества, бодрящий напиток может провоцировать проблемы со здоровьем. Вредные свойства эликсира заключаются в том, что он:
- вымывает кальций из организма;
- увеличивает содержание холестерина;
- может спровоцировать выкидыш;
- увеличивает риск рака пищевода – при употреблении горячего напитка.
Кофе: противопоказания.
В некоторых случаях от употребления кофе стоит отказаться. Опасной чашечка может стать при:
- гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях;
- проблемах со сном;
- желудочно-кишечных заболеваниях;
- грудном вскармливании;
- почечной недостаточности и мочекаменной болезни;
- хронической усталости.
Сколько чашек кофе можно пить в день?
Норма потребления кофеина для взрослого человека составляет 100-200 мг в день. К примеру в капуччино содержится 70-80 мг вещества, в эспрессо – 30-60, а в кофе, сваренном в кофеварке – 65-120 мг. Оптимальное количество кофейного напитка в день не должно превышать 3-5 чашек.