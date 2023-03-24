Метод Фокина: можно ли сажать разрезанную картошку

Надрезание картофеля перед посадкой может быть полезным, но только при правильном выполнении.

Как правильно резать картошку при посадке / скриншот YouTube

Приготовления к посадке картофеля может показаться довольно простой задачей, но есть один вопрос, который интересует многих садоводов и фермеров: для чего надрезают картофель перед посадкой?

Существует несколько причин, по которым это может быть полезно.

Посадка картофеля по методу Фокина

Метод Фокина - это способ выращивания картофеля, при котором клубни разрезают вдоль. Этот метод может увеличить урожайность и ускорить рост растений. Однако, он требует определенных знаний и опыта, поэтому новичкам не стоит пробовать его без подробных инструкций.

видео дня

Можно ли сажать разрезанную картошку?

Да, можно. Некоторые садоводы разрезают бульбы на несколько частей, чтобы получить больше растений из одного клубня. Это особенно полезно, если у вас ограниченное количество семенной картошки.

Однако, для того чтобы разрезанный картофель хорошо приживался, необходимо выполнить несколько правильных шагов.

Как правильно резать картошку?

Если вы решили разрезать картофель перед посадкой, необходимо следовать определенным инструкциям. Клубни должны быть разрезаны острым ножом на части размером примерно с яблоко. Каждая часть должна содержать не менее одного или двух глазков.

Вам может быть интересно: