Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силу

Давно известно, что одна из отличительных особенностей ведьмы – родимые пятна на теле.
Издревле некоторых молодых девушек прозывали ведьмами. Основная особенность – все они обладали какими-то поистине необъяснимыми способностями, которые в старину считали магией.
Как распознать ведьму
Нельзя сказать, что все они имели одинаковый дар. Нередко, каждая из них отличалась своей изюминкой, но что-то общее, безусловно, между ними было.
Обратим внимание на то, что девушек, которых называли ведьмами, отличали характерные особенности. В древности люди обращали на это внимание и знания передавались из поколения в поколение.
Способности ведьм: что они могут
- наводить порчу;
- делать привороты;
- чувствовать энергетику окружающих;
- варить зелье для обрядов;
- проводить магические ритуалы;
- участвовать в шабашах.
Признаки ведьмы: что известно
Несмотря на то, что все девушки, которых называют ведьмами, обладают разными способностями, можно сформировать отличительные характеристики дьявольских бестий.
Давно известно, что одна из отличительных особенностей ведьмы – родимые пятна на теле.
Еще одной характерной особенностью, по которой отличали ведьму, была нетрадиционная форма родинок на теле девушки. Если в ней угадывали загадочный знак или символ (серп или полумесяц), то ее обладательницу нередко причисляют к когорте ведьм.
Знаки ведьм: что важно знать
При этом особое внимание также уделяли не только размеру, форме, но и расцветке родимых образований на теле ведьмы:
- неестественная сила – отличительная черта красное или черное родимое пятно (ее предсказания всегда сбываются);
- слабая магическая сила - родимое пятно светлого оттенка;
- сильнейшая энергетическая связь с потусторонними силами – расположение родинки на левой стороне тела;
- положительная энергетика – расположение родимых пятен на правой стороне тела;
- магическая сила – родинки в виде полумесяца;
- настоящей чародейкой и колдуньей называли девушку, у которой на родинке еще находили волоски;
- считается, что запредельной силой обладают ведьмы, у которых родинки расположены над верхней губой или на затылке;
- стопроцентной ведьмой всегда считают девушку, у которой линии на руке образованы в форме серпа или короны.
Добавим, что если вам все же было суждено встретиться с ведьмой, отнеситесь к этому знакомству с должной степенью предосторожности. Помните, что если вы в чем-то не угодите, или разозлите ведьму, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
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