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Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силу

13 июля 2022, 08:07

Давно известно, что одна из отличительных особенностей ведьмы – родимые пятна на теле.

Ведьма
Способности ведьм: что нужно знать / pixabay.com

Издревле некоторых молодых девушек прозывали ведьмами. Основная особенность – все они обладали какими-то поистине необъяснимыми способностями, которые в старину считали магией.

Как распознать ведьму

Нельзя сказать, что все они имели одинаковый дар. Нередко, каждая из них отличалась своей изюминкой, но что-то общее, безусловно, между ними было.

Обратим внимание на то, что девушек, которых называли ведьмами, отличали характерные особенности. В древности люди обращали на это внимание и знания передавались из поколения в поколение.

Способности ведьм: что они могут

  • наводить порчу;
  • делать привороты;
  • чувствовать энергетику окружающих;
  • варить зелье для обрядов;
  • проводить магические ритуалы;
  • участвовать в шабашах.
Ведьма
Ведьма и зеленые глаза - главный признак / pixabay.com

Признаки ведьмы: что известно

Несмотря на то, что все девушки, которых называют ведьмами, обладают разными способностями, можно сформировать отличительные характеристики дьявольских бестий.

Давно известно, что одна из отличительных особенностей ведьмы – родимые пятна на теле.

Еще одной характерной особенностью, по которой отличали ведьму, была нетрадиционная форма родинок на теле девушки. Если в ней угадывали загадочный знак или символ (серп или полумесяц), то ее обладательницу нередко причисляют к когорте ведьм.

Знаки ведьм: что важно знать

При этом особое внимание также уделяли не только размеру, форме, но и расцветке родимых образований на теле ведьмы:

  • неестественная сила – отличительная черта красное или черное родимое пятно (ее предсказания всегда сбываются);
  • слабая магическая сила - родимое пятно светлого оттенка;
  • сильнейшая энергетическая связь с потусторонними силами – расположение родинки на левой стороне тела;
  • положительная энергетика – расположение родимых пятен на правой стороне тела;
  • магическая сила – родинки в виде полумесяца;
  • настоящей чародейкой и колдуньей называли девушку, у которой на родинке еще находили волоски;
  • считается, что запредельной силой обладают ведьмы, у которых родинки расположены над верхней губой или на затылке;
  • стопроцентной ведьмой всегда считают девушку, у которой линии на руке образованы в форме серпа или короны.
Метка ведьмы на руке имеет значение / pixabay.com

Добавим, что если вам все же было суждено встретиться с ведьмой, отнеситесь к этому знакомству с должной степенью предосторожности. Помните, что если вы в чем-то не угодите, или разозлите ведьму, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

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