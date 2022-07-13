Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силу

Способности ведьм: что нужно знать / pixabay.com

Издревле некоторых молодых девушек прозывали ведьмами. Основная особенность – все они обладали какими-то поистине необъяснимыми способностями, которые в старину считали магией.

Как распознать ведьму

Нельзя сказать, что все они имели одинаковый дар. Нередко, каждая из них отличалась своей изюминкой, но что-то общее, безусловно, между ними было.

Обратим внимание на то, что девушек, которых называли ведьмами, отличали характерные особенности. В древности люди обращали на это внимание и знания передавались из поколения в поколение.

Способности ведьм: что они могут

наводить порчу;

делать привороты;

чувствовать энергетику окружающих;

варить зелье для обрядов;

проводить магические ритуалы;

участвовать в шабашах.

Ведьма и зеленые глаза - главный признак / pixabay.com

Признаки ведьмы: что известно

Несмотря на то, что все девушки, которых называют ведьмами, обладают разными способностями, можно сформировать отличительные характеристики дьявольских бестий.

Давно известно, что одна из отличительных особенностей ведьмы – родимые пятна на теле.

Еще одной характерной особенностью, по которой отличали ведьму, была нетрадиционная форма родинок на теле девушки. Если в ней угадывали загадочный знак или символ (серп или полумесяц), то ее обладательницу нередко причисляют к когорте ведьм.

Знаки ведьм: что важно знать

При этом особое внимание также уделяли не только размеру, форме, но и расцветке родимых образований на теле ведьмы:

неестественная сила – отличительная черта красное или черное родимое пятно (ее предсказания всегда сбываются);

слабая магическая сила - родимое пятно светлого оттенка;

сильнейшая энергетическая связь с потусторонними силами – расположение родинки на левой стороне тела;

положительная энергетика – расположение родимых пятен на правой стороне тела;

магическая сила – родинки в виде полумесяца;

настоящей чародейкой и колдуньей называли девушку, у которой на родинке еще находили волоски;

считается, что запредельной силой обладают ведьмы, у которых родинки расположены над верхней губой или на затылке;

стопроцентной ведьмой всегда считают девушку, у которой линии на руке образованы в форме серпа или короны.

Метка ведьмы на руке имеет значение / pixabay.com

Добавим, что если вам все же было суждено встретиться с ведьмой, отнеситесь к этому знакомству с должной степенью предосторожности. Помните, что если вы в чем-то не угодите, или разозлите ведьму, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

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