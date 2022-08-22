Месяц неприятностей: 3 знакам зодиака в сентябре не избежать трудностей

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Первый месяц осени может обернуться проблемами для трех представителей зодиакального круга. Им стоит быть внимательными и осмотрительными, чтобы не навлечь на себя беду.

О том, для кого первый месяц осени станет месяцем счастливых перемен, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали три знака, которым сентябрь может преподнести не самые приятные сюрпризы.

Близнецы

Представителей воздушного знака начало осени закружит в водовороте перемен. Однако не все они будут радовать. Неприятности могут коснуться профессиональной сферы. Может сорваться масштабный проект или проявить себя ошибка, которая будет дорогого стоит. Не исключено и увольнение, которое повлечет за собой финансовые трудности. Чтобы минимизировать риск неприятностей будьте внимательны при оформлении документов и не носите с собой большие суммы денег.

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Стрелец

Стрельцам первый месяц осени подкинет парочку серьезных испытаний. На пути к достижению желаемого могут возникнуть препятствия, возможно, придется изменить или отступить от своих планов. Обстановка в коллективе будет напряженной, старайтесь сохранять спокойствие и держитесь подальше от интриг и сплетен. В конце месяца будьте особо осторожными на дорогах, повышается риск травматизма.

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Рыбы

Большинство неприятностей Рыб в сентябре будет происходить за закрытыми дверями. Страсти в отношениях накаляются, ссоры и скандалы по любому поводу могут возникать просто на ровном месте. В этот непростой период важно не принимать важные решения на эмоциях и все хорошенько обдумывать. В профессиональной деятельности самостоятельная работа принесет больше результатов, следует рассчитывать на собственные силы.

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