Месяц катастроф и разгула ковида: что сулит астрологический прогноз на ноябрь-2021 от Влада Росса

Звезды говорят, что ноябрь-2021 станет месяцем катастроф и смертей, и во многом это будет обусловлено лунным затмением / wowbiz.ro

Ноябрь 2021-го обещает стать месяцем сплошных катастроф и разрушений. Во многом это будет связано с тем, что в последний месяц осени начнется коридор затмений. В этот период будут стремительно нарастать протестные настроения, в результате чего люди могут выйти на майдан по совершенно неожиданным поводам. Причем грозит это грозит не только Украине, но и России, Грузии и Казахстану.

Лунное затмение произойдет в полнолуние, 19 ноября, в 11:57, если Украина не будет переводить часы, или в 10:57, если мы все-таки перейдем на "зимнее время". Нас ждет частичное лунное затмение. В дни вблизи этого события энергия Скорпиона – знака смерти, разрушений, трагедий, цунами и землетрясений – будет бить через край. Эта энергия усилится еще и тем, что Марс, хозяин Скорпиона, будет проходить как раз по этому знаку.

Впрочем, весь ноябрь будет сопровождаться крайностями и неожиданностями. Очень вероятны в этот период силовые протесты и перевороты, в частности, в одной из стран, граничащих с Украиной, может случиться дворцовый переворот.

Уран гостит в знаке, противоположному к Скорпиону, то есть в Тельце, а Сатурн – в Водолее, поэтому на небе будет формироваться очень жесткая конфигурация, которая называется тау-квадратом. Более того, сложится даже крестовая ситуация, когда ко всем этим планетам присоединится Луна во Льве.

Таким образом, с 19 ноября начинается двухнедельной коридор затмений, который завершится новолунием и солнечным затмением 4 декабря. Ноябрьское затмение будет примечательно тем, что Луна переместится в знак Тельца (связан с финансами). Это говорит о том, назревает финансовый кризис, и он неизбежен, несмотря на то, что северный узел находится в знаке Близнецы. Немного приоткрывая завесу будущих затмений 2022 года, скажу, что они будут происходить на оси Телец-Скорпион, а потому финансовый кризис будет продолжаться и в будущем году.

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Лунное затмение 19 ноября можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, в Азии и Австралии, из-за чего там может заметно усугубиться эпидемическая ситуация. Также затмение будет наблюдаться в восточной части России, именно там существенно повысится уровень заболеваемости ковидом, в частности, на Дальнем Востоке начнут болеть все поголовно. В Европе затмение будет видно лишь частично – оно будет в полутени. В Украине его нельзя будет видеть, а, значит, на нашу страну оно никак не повлияет, и все у нас будет более-менее.

Вообще, это затмение будет крайне разрушительным. Напряжение Марса и Урана включит настолько смертоносные программы, что я бы не советовал в ноябре отправляться в дорогу каким-либо видом транспорта – будет множество внезапных неприятных событий, которые будет сложно предвидеть.

Скорпион символизирует смерть, а именно в этом знаке в ноябре будут находиться Солнце, Марс и Меркурий. Из-за этого месяц будет сложным и страшным, сама смерть придет в наши дома.

В ноябре 2021-го следует быть особо внимательными к своему здоровью, не рисковать и быть как можно осторожнее за рулем. Лучше в этом месяце вообще не выезжать куда-либо, особенно за город, а если уж отправляетесь в путь, то будьте предельно внимательны.

Сейчас многих заставляют прививаться. В ноябре будут дни, наиболее благоприятные для вакцинации, когда Луна будет растущая и в гармоничных аспектах:

6 ноября, в 10:00-15:00,

7 ноября, после 13:30,

8-9 числа, до 14:00,

12 ноября, после 11:00.

Меркурий в ноябре наберет скорость и будет двигаться по знаку Скорпиона с 6 по 24 ноября, поэтому новолуние, которое произойдет в Скорпионе, повысит желание докопаться до истины, узнать правду, найти потерянный смысл или утерянные вещи. В это время все будет восприниматься гораздо острее, в том числе и то, что касается финансовой сферы.

В этом месяце следует с большой осторожностью приступать к любым новым делам. Импульсивность и желание добиться цели любой ценой могут дорого вам обойтись. Да, Скорпион – знак риска, но, помимо этого, это еще и знак разрушения. Потому можно очень серьезно "влипнуть" и обанкротиться, неправильно вложив деньги. Ни в коем случае нельзя предпринимать авантюрные действия или заниматься экстремальными видами спорта, поэтому откладываем на потом прыжки с парашютом, покорение Джомолунгмы и так далее. Не рискуйте своим здоровьем, откажитесь от быстрой езды и воздержитесь от катания верхом.

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Новолуние будет неплохое – в ночь с 4 на 5 ноября в 23:15 (по "зимнему времени"), а это королевский градус Скорпиона. Все, что вы надумаете в ночь с 4 на 5 ноября, принесет вам успех. В новолуние всегда мысли материальны, а в этот раз – в 13-ом градусе Скорпиона – они могут стать супер-материальными, в результате все может сложиться так, как вы хотите и мечтаете. Так что смело стройте в эту ночь планы и обдумывайте проекты.

В ноябре рекомендуется заключать важные финансовые сделки и договариваться о деловом сотрудничестве. Поскольку Меркурий избавится от ретроградности, все будет идти по накатанной. В этом месяце благоприятно копить и составлять бюджет на будущее, потому что Венера входит в Козерога. Также рекомендуется искать новую более высокооплачиваемую работу, менять свой привычный образ жизни, трансформировать рутинные процессы, а также выйти из застоя, который мог начаться из-за стационарных планет в октябре. Сделав это, появится шанс полностью преобразить свою жизнь. Также рекомендуется проводить испытания и опыты, решать сложные задачи, ставить профессиональные цели, строить планы на будущее (особенно вблизи новолуния).

Не рекомендуется в ноябре-2021 рисковать деньгами, тратить их на ерунду и отправляться поездки. Противопоказано работать с химическими веществами, злоупотреблять алкоголем и начинать важные проекты вблизи затмения. 17-22 ноября лучше ничего нового не открывать и не замышлять.

6 ноября Меркурий покинет знак Весы и перейдет в Скорпиона. До 6 ноября нужно успеть подписать важные договора, потому что после этой даты существенно изменятся возможности договориться и прийти к согласию. Это обусловлено тем, что договороспособный знак Весы сменится на противоречивого Скорпиона. Так что важные контракты успейте подписать в первых числах ноября, 1 и 2 ноября будут идеальны для этого.

Меркурий будет оставаться в знаке Скорпиона вплоть до 24 ноября. В таком положении Меркурий не особо силен, а потому не сможет себя проявлять. Этот период будет идеален для поиска ответов на свои вопросы. Если хотите докопаться до истины, ищите – и найдете. В это время не лишним будет исследовать свою родословную, углубиться в психологические процессы, пойти на йогу или медитацию.

В ноябре стоит получать тайные оккультные знания, ходить на консультации к астрологу, тарологу, психологу и другим специалистам, проходить разные посвящения, открывать для себя тайны. Информация такого рода будет восприниматься в ноябре очень хорошо и правильно.

Сила убеждения в ноябре не будет особо сильной. Люди в этот период не будут склонны доверять другим. Поэтому стоит постоянно быть начеку. Именно в ноябре могут случиться самые большие аферы – вас могут обмануть на очень большие суммы денег.

Темы смерти, оккультизма, трансформации интимной жизни будут часто актуализироваться в ноябре 2021-го. Кто-то неожиданно может узнать об измене близкого человека. Также Скорпион будет склонять к порокам: к курению, злоупотреблению алкоголем, изменам. Негативные привычки могут проявиться именно в ноябре.

После 20 ноября должен начаться пост, но я бы настоятельно рекомендовал начать поститься уже с первых чисел. Следует придерживаться здорового образа жизни в этом месяце.

Влад Росс / Главред

При Меркурии в Скорпионе слова обретут окраску этого знака. Много кто в этом месяце станет более язвительным и критичным. В ноябре не стоит конфликтовать и ссориться с начальством, иначе вас просто уволят. Другие могут услышать о себе неприятную правду. Многие через крайности в поступках и решениях придут к чему-то важному. Конфликтов в ноябре будет очень много.

А в Верховной Раде в ноябре неизбежны будут драки и потасовки. Новый спикер парламента – Скорпион, и ему в этом месяце не поздоровится. Ноябрь будет очень жестким. Вообще, человек, возглавивший парламент на ретроградном Меркурии, долго на этом посту не продержится.

Кто-то в ноябре может впасть в депрессию, а потому противопоказан алкоголь, особенно коньяк и виски. Все негативные новости в это время будут восприниматься общественностью намного острее и болезненнее.

В ноябре в Украине неизбежен локдаун, потому что будет ну очень много смертей от коронавируса. Вымрем сильно, но не все. Люди в ноябре станут менее равнодушными, нежели сейчас, прибавится больше забот о других.

29 ноября предстоит хорошее соединение Меркурия с Солнцем – это, пожалуй, самая крутая дата в ноябре. Называется она нижним соединением Солнца с Меркурием и соответствует некому символическому новолунию. Астрологически это важное событие, во время которого вы можете формировать новые идеи и планы, которые можно будет воплотить в реальность. Это хороший, даже лучший, день для открытия бизнеса. 29 ноября – неплохой день для помолвок и бракосочетаний. Так что Меркурий в сердце Солнца – это прекрасно.

Ко всем прочим напастям в ноябре нас ожидает еще и ось катастроф со звездой Альдебаран. Это будет рекордный месяц по количеству катастроф, разбитых машин, поездов, сошедших с рельс, авиакатастроф. Это самый страшный и опасный месяц в этом году. Я бы рекомендовал сдать билеты всем, кто планировал отправиться в дорогу в этом месяце.

Работа и деловая активность

Марс в этом месяце будет проходить по Скорпиону – своему знаку силы, а это значит, что косить он будет всех. Это сулит тревожный период, когда напряженность будет витать в воздухе. Будет казаться, зажги спичку – и все взорвется.

Люди далеко не сразу будут готовы активно действовать в ноябре. Они будут начинать шевелиться только в случае, когда будет чувствоваться какая-то угроза. Если же все будет идти гладко, и не будет никаких опасностей, едва ли кто-то станет активно искать новую работу, даже если на старой далеко не все устраивает, и там уже просто чморят. Грубо говоря, активно действовать люди будут только тогда, когда почувствуют, что их могут уволить.

При Марсе в Скорпионе будет больше смелости, чтобы выйти из зоны комфорта.

Банки, крупные корпорации и серьезные предприятия в этом месяце могут пережить большие изменения. Если вы заняты в крупном бизнесе, сейчас может появиться необходимость что-то трансформировать в вашей деятельности. Привычные процессы могут в корне измениться.

Читайте такжеАстролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиакаВпрочем, это будет касаться не только крупных, но и мелких компаний, где перемены будут витать в воздухе, но в один прекрасный момент в них просто появится неотложная необходимость.

В ноябре весьма вероятен крах отдельных банков.

Марс в скорпионе невероятно силен, а потому и напряжение он может принести неслабое. Деловые вопросы нужно решать с осторожностью и не идти напролом. Лучше выжидать и высматривать подходящий случай. Если у вас зрелые планы, связанные с профессиональной жизнью и делами, стоит остановиться, сориентироваться и принять правильное решение. Семь раз отмерь и один раз отрежь – это лучшее руководство в ноябре.

14-20 ноября будет опасный, самый страшный и ужасный период, что будет связано с затмением и напряженным аспектом Марса и Сатурна. В эти числа однозначно нельзя никуда выезжать – опасности будут повсюду. Более того, есть риск просто зайти в ванную, неожиданно поскользнуться и удариться головой об пол, то есть даже в ванную в эти дни нужно заходить с осторожностью.

Этот аспект будет связан с неожиданными событиями, способными переворачивать привычный ход вещей с ног на голову. При этом возможны разные столкновения, бунты, землетрясения и другие форс-мажорные ситуации.

Если над вашим рабочим коллективом нависла какая-то угроза, ситуация может выйти из-под контроля именно 14-20 ноября.

Что касается благоприятных моментов, то 1-3 ноября нас ждут неплохие дни для рекламной деятельности, изучение вопросов, связанных с бизнесом, проведения важных переговоров и подписания договоров, а также для покупки недвижимости. На первый план в это время могут выйти вопросы сотрудничества. Все вопросы в это время следует решать, советуясь с партнерами.

17-18 ноября, прямо перед затмением, многие решения будут приниматься, руководствуясь благоприятными чувствами и эмоциями, правда, подписывать никаких бумаг перед затмением не стоит. Эмоциональный настрой будет очень важен при решении любого дела. Дипломатичность и мягкий подход в этот период будут способны решить все вопросы.

26-30 ноября можно будет почувствовать мощный прилив энергии и сил космоса, а желание что-то изменить будет особенно сильным. Вблизи этих дат будут концентрироваться благоприятные изменения и трансформации, благодаря которым будут решены сверхсложные задачи.

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Деньги

В ноябре следует перейти в режим экономии, потому что Венера перейдет из Стрельца в Козерога. Все важные покупки следует успеть сделать 1-4 ноября, причем в эти дни можно тратить много, даже последние деньги. Однако всю оставшуюся часть ноября нужно не забывать об экономном режиме.

К деньгам в этом месяце нужно относиться серьезно. И траты в основной своей массе будут рациональными. В ноябре удастся немало сэкономить. Следует помнить, что сорить деньгами не стоит – это чревато, да и особого желания не будет это делать.

Не исключено, что в ноябре кто-то взвалит на себя дополнительную ответственность, например, сложную работу. Венера в Козероге очень способствует этому. При этом будет расти зарплата – ноябрь очень способствует росту вознаграждение.

В середине месяца, 17-19 ноября, нужно начинать поиски более оплачиваемой работы или искать более платежеспособных клиентов.

Гривна в этом месяце будет продолжать укрепляться, а доллар – падать.

11-13 ноября не исключены большие траты, мошенничество и другие события, способные привести к банкротству, потере денег и нежелательным долгам. Поэтому в эти дни категорически запрещается подписывать любого рода контракты.

Любовь и отношения

Венера в ноябре будет двигаться по Козерогу, что будет способствовать серьезности в отношениях и настрою на семейную жизнь. Молодым людям не будет хотеться отношений на одну-две ночи. Венера в Козероге указывает на то, что чувства будут сдержанными и серьезными. Людям не так просто будет открывать свои чувства, и страстные признания останутся в прошлом.

Для начала серьезных отношений этот месяц вполне подойдет. Отношения в этот период будут завязываться не сразу и не быстро, но они будут очень длительными и прочными.

Неплохой период для знакомств ожидается 25-30 ноября, когда Венера будет делать гармоничный аспект.

Желания и инстинкты в ноябре будут сдерживаться разумом, но, несмотря на это, место для романтики все равно найдется.

В первую неделю месяца будет не самая благоприятная ситуация для завязывания отношений, особенно 3-4 ноября. В эти дни могут быть ссоры, разногласия и недоразумения даже у сложившихся пар. Настроение будет быстро меняться и сложно будет сдерживать свои эмоции, а также может возникнуть ревность.

Влад Росс / УНИАН

Поездки

Если говорить о том, когда лучше в ноябре отправляться в поездки и путешествия, то ответ будет прост – никогда. Есть лишь несколько более-менее нормальных дат для начала путешествий:

поездки на море – 1, 28-29 ноября;

поездки в горы – 6-7 ноября;

поездки в командировки – 12 ноября;

поездки ради встречи с родней, поездки в деревню – 21 ноября;

поездки в санатории, лечебные и оздоровительные учреждения – 24 ноября.

Категорически противопоказано отправляться в дорогу 2-3, 9-11 и 13-15 ноября. Если нет возможности отменить поездку, то будьте в дороге предельно внимательными и лучше запаситесь планом Б. Перебои с транспортом и поломки автомобилей в эти дни будут обеспечены.

Самый катастрофический период ноября – когда Марс будет делать напряженный аспект с Ураном, то есть 16-19 ноября. В это время самолеты будут очень часто падать.

Также в эти дни возможны землетрясения, цунами и масштабные катаклизмы вроде падение астероида.

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