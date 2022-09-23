Места, приманки и хитрости: как поймать щуку осенью

Как поймать щуку осенью / скриншот

Пришла осень, а это значит, что любители рыбалки на хищника могут доставать спиннинг и отправляться на поиски щуки.

Именно в сентябре начинается жор у зубастого хищника, которого так мечтает поймать каждый рыбак.

Где искать щуку осенью?

Хищника в начале осени можно найти в самых разнообразных местах водоема, где для нее будут оптимальные условия с точки зрения наличия кормовой базы и необходимых для охоты укрытий.

Ловля щуки в сентябре в основном происходит в прибрежной зоне. Большое количество хищницы придерживаются водной растительности и береговых бровок, поскольку в этих местах еще полно мелкой рыбешки.

Здесь зубастая всегда может полакомиться плотвичкой, красноперкой, карасиком или окуньком.

Лучшими местами для ловли щуки в начале осени являются:

Прибрежная зона вдоль тростника или кувшинки;

Береговая бровка;

Небольшие заливчики с обратным течением;

Заросшие старицы, затоны и протоки;

Участки с неравномерным рельефом.

На что ловить щуку осенью?

Ловли с берега. Оптимальной тактикой в сентябре является постоянное перемещение по акватории. Не стоит засиживаться на одной точке. Надо постоянно менять дислокацию, облавливая перспективные зоны.

Не надо исследовать подряд все точки. Особое внимание уделяется перспективным зонам, где есть укрытие, обраткам, перепадам глубин.

Рыболов совершает веерные забросы, пробуя разные приманки и приемы анимации. Если после 15–20 забросов поклевок или выходов не последовало, целесообразно сменить точку, перейдя на следующую.

Ловля с лодки. Оптимальными приманками, которые показывают стабильные результаты на мелководье, являются воблеры класса минноу. Ловят твичингом. При этом рыболов может охотиться не только на активную рыбу, но и соблазнять пассивную, не желающую отзываться на шуструю добычу.

Где ловить щуку в конце осени в октябре и ноябре?

Начиная с октября, щука отходит от прибрежных зон, смещаясь на глубокие участки водоемов. Водоросли отмирают, вода постепенно остывает и становится прозрачной, а мелкая рыбешка, являющаяся кормовым объектов хищника, смещается на более глубокие места.

За ней, естественно, и тянется щука. Наиболее эффективной ловля щуки в октябре будет в следующих местах:

Русловые свалы;

Резкие береговые бровки;

Омуты и глубокие закоряженые локации;

Глубокие плесы с неравномерным дном;

Поздней осенью щуку можно встретить и в прибрежной зоне, но сюда зубастая выходит лишь эпизодически. Обычно такое бывает при потеплении и установившейся хорошей погоде.

Вам может быть интересно: