'Меркурий будет напряженным': астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехать

Как отметил астролог, большую часть месяца Меркурий будет двигаться по знаку Льва, усиливая желание получать яркие впечатления и полезные знания.

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Астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В июле многие планируют поездки и путешествия с разными целями. Так вот на ретроградной Венере очень благоприятно ездить в романтические места, где вы уже были со своим любимым человеком. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, большую часть месяца Меркурий будет идти по знаку Льва, усиливая желание получать яркие впечатления и полезные знания. Поэтому, если ваши хобби связаны с путешествиями и транспортом, вас особенно будет тянуть в дорогу.

"Пока Меркурий во Льве, будет сохраняться прекрасный период для покупки роскошных автомобилей, как Bugatti, Ferrari, Audi А8 и Q8 и тому подобное. Это будет очень удачным вложением средств", - рассказал Росс.

По его словам, путешествия лучше не начинать в те дни, когда Меркурий будет напряженным, особенно 10, 17, 23 июля. В это время вероятные опасности и несчастные случаи в дороге, можно потерять багаж, будут возникать препятствия.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Росс подчеркнул, что благоприятными для поездок в июле-2023 будут следующие даты:

к морю, водоему – 1, 2, 7, 8, 16, 28 июля;

в санаторий – 7, 8, 28 июля;

в горы – 3, 4, 30, 31 июля;

походы пешком или поездки на дачу, близкие путешествия – 9, 29 июля;

в театры, на концерты, в парки, на аттракционы – 1, 2, 11-13, 24, 25, 28 июля;

на тренинги, конференции, семинары, в командировки – 1, 2, 6, 13-15, 19, 24, 25, 28 июля.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 5, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 июля.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите интервью Влада Росса специально для Главреда:

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