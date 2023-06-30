УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Меркурий будет напряженным": астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехать

Алина Дембицкая
30 июня 2023, 02:10
11
Как отметил астролог, большую часть месяца Меркурий будет двигаться по знаку Льва, усиливая желание получать яркие впечатления и полезные знания.
'Меркурий будет напряженным': астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехать
Астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В июле многие планируют поездки и путешествия с разными целями. Так вот на ретроградной Венере очень благоприятно ездить в романтические места, где вы уже были со своим любимым человеком. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, большую часть месяца Меркурий будет идти по знаку Льва, усиливая желание получать яркие впечатления и полезные знания. Поэтому, если ваши хобби связаны с путешествиями и транспортом, вас особенно будет тянуть в дорогу.

"Пока Меркурий во Льве, будет сохраняться прекрасный период для покупки роскошных автомобилей, как Bugatti, Ferrari, Audi А8 и Q8 и тому подобное. Это будет очень удачным вложением средств", - рассказал Росс.

По его словам, путешествия лучше не начинать в те дни, когда Меркурий будет напряженным, особенно 10, 17, 23 июля. В это время вероятные опасности и несчастные случаи в дороге, можно потерять багаж, будут возникать препятствия.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Росс подчеркнул, что благоприятными для поездок в июле-2023 будут следующие даты:

  • к морю, водоему – 1, 2, 7, 8, 16, 28 июля;
  • в санаторий – 7, 8, 28 июля;
  • в горы – 3, 4, 30, 31 июля;
  • походы пешком или поездки на дачу, близкие путешествия – 9, 29 июля;
  • в театры, на концерты, в парки, на аттракционы – 1, 2, 11-13, 24, 25, 28 июля;
  • на тренинги, конференции, семинары, в командировки – 1, 2, 6, 13-15, 19, 24, 25, 28 июля.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 5, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 июля.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите интервью Влада Росса специально для Главреда:

Вас может заинтересовать:

астролог Влад Росс интересные новости
Реклама

Главное за день

"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

22:49 Политика
"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

21:25 Мир
Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в Краматорске

19:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:40

Экономная невеста миллиардера Безоса показала стильный пляжный лук за 2 тыс. грн

02:10

"Меркурий будет напряженным": астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехатьВидео

01:36

Подрыв Россией ЗАЭС приостановит наступление ВСУ: Коваленко спрогнозировал сроки

01:00

Что делать с плохим подарком: как избавиться от подарка, который не нравится

29 июня, четверг
23:43

У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – КоваленкоНАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко
23:05

Посланник Папы встретился с омбудсмен РФ, которую разыскивает Гаага за похищение детей

22:49

"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

22:39

Как получить много урожая огурцов: простой секрет безумного урожая

22:32

"Есть большие сомнения": Пономарев рассказал, доживет ли Путин до следующих выборовВидео

Реклама
21:49

Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работеВидео

21:47

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в КраматорскеФотоВидео

21:25

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?Видеоблоги

20:58

"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

20:43

Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семьеВидео

20:22

"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

20:15

Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

20:03

Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

19:43

Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошлимнение

19:11

"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал непрерывное отступление войск РФВидео

Реклама
19:03

Все бежали на помощь: появилось видео первых минут после взрыва в КраматорскеФотоВидео

18:56

Цены вырастут: в Украине в два этапа поднимут тарифы на воду

18:44

Favbet передал еще партию дронов для ВСУ реклама

18:08

Задачка для 11-летних детей ставит в тупик всех взрослых: только гении справятся

18:04

Путин нарисовал свой автопортрет, вышло очень похоже

18:00

Владимир Дантес и Даша Кацурина больше не вместе - СМИ

17:46

"Свою вину признал": охранника закрытого укрытия в Киеве отпустили из СИЗО

17:34

Довольный Паша-мерседес явился в Лавру: ему целуют руки, а он воркует

17:28

Сожмите кулак и проверьте какой вы человек: тест на доброту

17:08

"Неприятно признавать": Буданов - о том, почему Пригожин остановил наступление

16:56

Не дожил до 23-летия два дня: мать потеряла на войне своего единственного сына-героя

16:55

Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

16:46

Новый трюк с лавашем: восхитительный рецепт, который покорил миллионы людей

16:46

Путин потерял свои "красные линии" после мятежа Пригожина - Politico

16:44

Финансовый гороскоп на июль: астролог назвал благоприятные и неудачные дни месяцаВидео

16:35

Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

16:26

Собчак таки беременна - фото попали в сеть

16:26

Пасьянс сошелся: Моника Беллуччи страстно призналась Тиму Бертону в любви

16:24

Узнайте, какой вы человек: два разных слова на картинке определят вашу личность

16:13

Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

Реклама
15:55

"Не мог сделать иначе": Суханов признался, общается ли с родителями в России

15:55

Почему 30 июня нужно забирать деньги: приметы и строгие запреты

15:47

Что можно и что нельзя делать в июле-2023: астролог дал советы украинцамВидео

15:47

Список удивляет: какие животные внесены в перечень самых опасных

15:47

"Неудачник, убивший собственное дитя": Подоляк жестко раскритиковал Пригожина

15:36

Астролог - о важной грядущей дате: "Это событие случается раз в полтора года"

15:30

"Вагнеровцы" больше не будут воевать против Украины - Буданов

15:13

Опытные хозяйки кладут сырой картофель в холодильник: результат восхищает

15:01

С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснениеВидео

14:56

"Уничтожили 50 офицеров": россияне выдали циничную ложь о ракетном ударе по Краматорску

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять