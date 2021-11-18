УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи

18 ноября 2021, 22:22
Прослушать новость
Остановить

Если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.

меркель
Меркель высказалась о нормандском формате / Getty

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить

"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она во время пресс-конференции.

Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.

Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.

"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.

Реклама

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

Читайте также:

viber
новости Германии Ангела Меркель нормандские переговоры
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолоданияКиев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год ТиграКак украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в домеОчень опасна: почему нельзя держать фиалку в доме Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!" Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку
22:26

Войска НАТО у границ России и Украина: в Кремле объявили о встрече Путина и Байдена

22:22

Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречиВидео

22:04

"Военная операция" на Донбассе – "красные линии" для Кремля: у Путина разразились угрозой УкраинеВидео

21:36

Ученые озвучили печальный прогноз по смертности от COVID в Украине

21:14

Более 100 тысяч войск РФ и повторение сценария Крыма: дипломат заявил об опасной для Киева ситуацииВидео

Реклама
20:56

Украину завалит снегом и налетит морозВидео

20:49

Польша идет навстречу заробитчанам: украинцы смогут спокойно находиться в стране 2 годаВидео

20:46

250 гривен на кг: цены на сало к Новому году резко взлетятВидео

20:34

На украинской границе повязали "туристов"-мигрантовВидео

20:05

Саакашвили потерял сознание и попал в реанимацию: Ясько записала слезное видеоВидео

20:05

США обеспокоены из-за российских войск возле Украины

19:38

Вместе всю ночь: похудевшая Зарицкая "подогрела" слухи о романе с партнером по "Танцам"Видео

19:30

Почему выплата "тысячи Зеленского" из карманов украинских налогоплательщиков – это преступлениемнение

19:27

Покушение на министра Лещенко: обнародованы фото преступниковВидео

19:22

Нет даже магазина: в Украине нашли село, где живет один человек

19:11

Лучший фильм и актер: "Носорог" Сенцова победил на кинофестивале в ШвецииВидео

19:11

"С прыщами, желтыми зубами и нулевым размером груди": Собчак показала честное фото без ретуши

19:09

Гороскоп на завтра 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеВидео

18:54

Львовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил о связи с КеннедиВидео

18:50

Ноги торчали из мусорника, а тело валялось в мешке: в центре Киева нашли части тела мужчиныВидео

Реклама
18:45

Форпост, защищающий от РФ западный мир, или Может ли Украина рассчитывать на поддержку Британиимнение

18:44

В Винницкой области 14-летний мальчик нашел дома мертвыми всю свою семьюВидео

18:34

Alyona Alyona разделась до белья, чтобы поддержать подростков

18:25

В семье Ирины Федишин горе: певица потеряла близкого человека

17:54

Наняли киллера за 20 тысяч долларов: на министра Романа Лещенко готовили покушениеВидео

17:45

"Бали Бей" Бурак Озчивит может сесть в тюрьму на 4 года за проклятья и оскорбления

17:40

Выплаты за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве

17:36

Ученые рассказали, есть ли оптимальная диета для похудения

17:30

Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в бедуВидео

17:24

Как избавиться от стержневой мозоли и когда нужно идти к врачу

17:20

Пытали жену и дочь: под Киевом мужчина расстрелял грабителей

17:12

В зале Верховной Рады случился пожарВидео

17:01

От голода и холода: на польско-белорусской границе умер годовалый ребенок, который месяц жил в лесуВидео

16:57

Дантес и Олейник снова на одной сцене и ожесточенная борьба за кубок: каким будет финал Лиги Смеха

16:36

Украинских нацгвардейцев послали защищать границу с Беларусью: ситуация обостряетсяВидео

16:18

В Украине подскочат цены на "молочку": насколько сильно

16:12

В одном из регионов Украины ввели комендантский час: что случилосьВидео

15:58

Проклятье Ночного дозора: ТОП-6 загадочных смертей и несчастий актеров

15:43

Цены на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топливаВидео

15:37

Евросоюз не готов идти на сближение с Украиной - ЕврокомиссияВидео

Реклама
15:19

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

15:18

"Статистика страшнее той, какую вы читаете": Голубовская рассказала, как диагностируют COVID-19

14:56

Было-стало: как "Большая стройка" Зеленского изменила одну из худших дорог Черниговщины

14:51

У Путина обвинили Украину и рассказали об угрозах военного вторженияВидео

14:44

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ: кому въезд в Украину запрещенВидео

14:37

РФ "слила" дипломатические письма из Франции и Германии: в МИД Украины резко ответили

14:18

Черная пятница 2021: когда стартует в Украине и как обезопасить свои покупки

14:12

Жена Гордона показала, чем соблазнила журналиста в юности

14:09

Самые вкусные рулеты из лаваша на Новый год 2022: готовим закуску за 5 минутВидео

14:01

Внезапно умер звезда "Ночного дозора"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять