Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

Церемония состоялась сегодня вечером в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große Zapfenstreich.
В четверг, 2 декабря, Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ.
Церемония состоялась сегодня вечером в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große Zapfenstreich, информирует сайт правительства.
На мероприятии присутствовали около 200 человек.
67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие. Она вспомнила самые яркие моменты пребывания на должности канцлера:
- финансовый кризис 2008 года,
- миграционный 2015 года
- пандемию коронавируса.
Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку", отметила она.
Следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.
Во время церемонии были зажжены факелы. Также исполнялась музыка, которую захотела сама политик.
Меркель выбрала христианский гимн Большой Боже, мы славим тебя, а также песню Для меня прольется дождь из красных роз кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и композицию 1970-х Ты забыл цветную пленку панк-рокерши из ГДР Нины Гаген.
Ангела Меркель руководила Германией с 22 ноября 2005 года.
Кто станет новым канлером Германии?
Ранее Главред писал о том, что по итогам двухмесячных переговоров, которые длились после завершения выборов в Бундестаг, было принято решение о том, что новым канцлером Германии станет Олаф Шольц – лидер Социал-демократической партии. Партия зеленых, которая поддерживает Украину, получит в свое распоряжение МИД, министерство экономики и министерство по делам семьи. Сопредседатель Партии Зеленых Анналена Бербок станет министром иностранных дел.
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