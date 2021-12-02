Меркель, прощай: канцлер Германии ушла с поста под песню звезды панк-рока

Меркель простилась с должностью канцлера / EPA UPG

В четверг, 2 декабря, Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ.

Церемония состоялась сегодня вечером в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große Zapfenstreich, информирует сайт правительства.

На мероприятии присутствовали около 200 человек.

67-летняя Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и за доверие. Она вспомнила самые яркие моменты пребывания на должности канцлера:

финансовый кризис 2008 года,

миграционный 2015 года

пандемию коронавируса.

Эти 16 лет были исполнены многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться "как политически, так и как человеку", отметила она.

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Следующему правительству и будущему канцлеру Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи и возможности найти ответы на все вызовы.

Во время церемонии были зажжены факелы. Также исполнялась музыка, которую захотела сама политик.

Меркель выбрала христианский гимн Большой Боже, мы славим тебя, а также песню Для меня прольется дождь из красных роз кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф и композицию 1970-х Ты забыл цветную пленку панк-рокерши из ГДР Нины Гаген.

Ангела Меркель руководила Германией с 22 ноября 2005 года.

Кто станет новым канлером Германии?

Ранее Главред писал о том, что по итогам двухмесячных переговоров, которые длились после завершения выборов в Бундестаг, было принято решение о том, что новым канцлером Германии станет Олаф Шольц – лидер Социал-демократической партии. Партия зеленых, которая поддерживает Украину, получит в свое распоряжение МИД, министерство экономики и министерство по делам семьи. Сопредседатель Партии Зеленых Анналена Бербок станет министром иностранных дел.

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