Меньше треска и меньше хруста: что можно и что нельзя есть при артрите

Артрит – болезнь, при которой случаются воспаления в одном или сразу в нескольких суставах. Главред отвечает на вопрос, какой должна быть диета при артрите.
Что есть при артрите
В первую очередь эксперты требуют исключения из рациона баклажанов, помидоров, перца, картофеля. Плюс - нужно ограничение употребления блюд из риса, бобовых (особенно гороха и фасоли), пшеницы, мяса. Далее нужно - включать в рацион источники витаминов С, Р и группы В. Регулярно употреблять в пищу продукты-источники калия и кальция (фасоль, шпинат, кефир и йогурт). Пить как можно больше овощных соков - морковного, капустного, сельдерейного.
Что категорически нельзя есть при артрите
- жиры животного происхождения — провоцируют развитие ожирения, нарушают процесс пищеварения, задерживают выведение солей мочевой кислоты;
- выпечка и напитки с дрожжами, быстрые углеводы;
- жирные сорта мяса и птицы, красное мясо;
- любые консервы;
- копченая, соленая пища, маринады;
- приправы;
- напитки с кофеином.
Что нельзя при ревматоидном артрите
Иногда больным артритом бывает сложно заниматься некоторыми видами физкультуры с весовой нагрузкой ‒ в первую очередь различными видами спортивной ходьбы. В таком случае, говорят медики, крайне рекомендуется людям, страдающим от артрита, рассмотреть виды спорта с меньшей нагрузкой на суставы ‒ плавание, езда на велосипеде или специальные занятия в спортзале для людей с артритом
Также врачи рекомендуют избегать таким людям выполнять упражнения с высокой нагрузкой на суставы ‒ бег трусцой (либо игра в теннис на жестком асфальте). Подъем тяжестей медики категорически не рекомендуют и называют отнюдь не лучшей формой физической активности ‒ особенно для лиц с ревматоидным артритом.
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