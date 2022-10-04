Меньше треска и меньше хруста: что можно и что нельзя есть при артрите

Что можно и что нельзя есть при артрите / https://ua.depositphotos.com/

Что есть при артрите

В первую очередь эксперты требуют исключения из рациона баклажанов, помидоров, перца, картофеля. Плюс - нужно ограничение употребления блюд из риса, бобовых (особенно гороха и фасоли), пшеницы, мяса. Далее нужно - включать в рацион источники витаминов С, Р и группы В. Регулярно употреблять в пищу продукты-источники калия и кальция (фасоль, шпинат, кефир и йогурт). Пить как можно больше овощных соков - морковного, капустного, сельдерейного.

Что категорически нельзя есть при артрите

жиры животного происхождения — провоцируют развитие ожирения, нарушают процесс пищеварения, задерживают выведение солей мочевой кислоты;

выпечка и напитки с дрожжами, быстрые углеводы;

жирные сорта мяса и птицы, красное мясо;

любые консервы;

копченая, соленая пища, маринады;

приправы;

напитки с кофеином.

Что нельзя при ревматоидном артрите

Иногда больным артритом бывает сложно заниматься некоторыми видами физкультуры с весовой нагрузкой ‒ в первую очередь различными видами спортивной ходьбы. В таком случае, говорят медики, крайне рекомендуется людям, страдающим от артрита, рассмотреть виды спорта с меньшей нагрузкой на суставы ‒ плавание, езда на велосипеде или специальные занятия в спортзале для людей с артритом

Также врачи рекомендуют избегать таким людям выполнять упражнения с высокой нагрузкой на суставы ‒ бег трусцой (либо игра в теннис на жестком асфальте). Подъем тяжестей медики категорически не рекомендуют и называют отнюдь не лучшей формой физической активности ‒ особенно для лиц с ревматоидным артритом.

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