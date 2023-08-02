Медовый Спас 2023: когда и как украинцы будут отмечать праздник

Главред расскажет, что делают на праздник Медовый Спас и когда он будет в 2023 году.

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Медовый Спас 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Совсем скоро в Украине пройдут три летних праздника, который посвящены Иисусу Христу. Их названия сокращены от слова "Спаситель", а следственно праздник называется - Спас. Всего есть три праздника - Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.

Медовый Спас в народе также называют праздником Маковея. О нем мы сегодня и расскажем.

Когда Маковей 2023 - дата праздника

Даты каждого Спаса ежегодно остаются одними и теми же. Медовый спас 2023 украинцы отметят уже совсем скоро - 14 августа. Яблочный Спас будет отмечаться 19 августа, а вот Ореховый - в конце месяца, 29 августа.

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Почему праздник называется Медовый Спас

Название первого Спаса, то есть Медового, объясняется очень просто. Как правило, к этому дню все соты в ульях уже были наполнены медом и пасечники приступали к его сбору. Считается. что мед необходимо собрать и освятить как раз в этот день.

Также этот день называют праздником Маковея. Всё потому, что 14 августа в церкви чтят память семи великомучеников Маккавеев.

Что делают на праздник Медовый Спас - традиции

В Медовый Спас издавна является традицией ходить в церковь. В этот день необходимо освятить свежий мед, мак, травы. Всё то, что дарит человеку август. Также в этот день по-настоящему везёт тем, кто любит сладкое, ведь стол традиционно накрывают сладкими блинами и пряниками.

Какие приметы на Медовый Спас

Ни для кого не секрет, что украинцы, несмотря на христианство, давно живут в системе примет и традиций. И Медовый Спас не стал исключением. Самыми популярными традициями в этот день являются следующие: не стоит громко праздновать, иначе в следующем году не будет меда.Также стоит обратить внимание на розы, если они уже полностью отцвели - значит, лето подошло к концу. А вот если в Медовый Спас пошел дождь - значит, не будут гореть леса.

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