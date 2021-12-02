Медики поведали, как коронавирус влияет на работу сердца

Как коронавирус влияет на человека - ответ врачей / Фото Reuters

В первую очередь коронавирус негативно влияет на дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему человека.

Как известно, пациенты, которые до инфицирования коронавирусом, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти, сообщает Коронавирус инфо.

Часто проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются у пациентов через COVID-19, которые до этого их не имели.

Согласно с исследованием, проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

Также болезнь вызывает повреждение миокарда и нарушает функции сердца. В частности, речь идет о влиянии на сердечную мышцу, которая вызывает воспаление миокарда и может даже образовывать рубцы.

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Отмечается, что еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирус вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности.

Например, если у больного есть воспаление легких, то правый желудочек сердца должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь к легким. Как следствие, COVID-19 может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Также болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов.

Избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти поможет вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Минздраве в ноябре заявили о статистике, согласно которой каждый третий житель Украины уже сделал хотя бы одну прививку против COVID-19. Министерство фиксировало рост вакцинации по всей стране, а эксперты прогнозировали, что повышенный спрос на прививку будет и в дальнейшем.

В конце месяца министр здравоохранения Виктор Ляшко акцентировал внимание на стремительном росте темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, за ноябрь было сделано 6,5 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Полный курс вакцинации, по данным на 29 ноября, прошли около 35% украинцев.

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