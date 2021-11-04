Медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы/ УНИАН

Есть определенное количество новых симптомов, которые могут указывать на опухоль в поджелудочной железе. Об этом рассказали медики в интервью британской газете Express.

Одним из них является желтуха — заболевание, при котором белки глаз и кожа приобретают желтоватый оттенок. Это происходит из-за того, что в крови накапливается продукт распада билирубин, который образуется в почках.

Также, говорят ученые, результатом возникновения рака поджелудочной железы могут стать потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии, а также повышенная температура, ощущение жара, дрожь, тошнота и вздутие, а также и боль в верхней части живота, которые только усиливаются во время еды.

В случае обнаружения подобных симптомов медики советуют незамедлительно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.