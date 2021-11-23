Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавируса

Обнаружен неожиданный эффект тяжелого течения COVID-19 / Getty

Заражение коронавирусом может вызывать атипичные симптомы, например, изменение восприятия боли, сообщает MedicalXpress.

До сих пор считалось, что коронавирус усиливает хроническую боль. Но команда швейцарских ученых впервые обнаружила временное уменьшение болевых ощущений у трех онкологических пациентов, страдающих тяжелым COVID-19.

За некоторое время до заражения трое мужчин в возрасте от 67 до 84 лет обращались на консультацию по поводу сильной онкологической боли, невосприимчивой к действию опиоидов.

При последующей госпитализации из-за COVID-19 все пациенты наблюдали уменьшение или даже исчезновение болевых приступов.

Реклама

Подобный эффект был замечен у значительной части пациентов с тяжелым течением COVID-19: несмотря на низкий уровень кислорода они не ощущали одышки.

Читайте такжеУкол от коронавируса и соблюдение профилактики: в ВОЗ рассказали о жизни при пандемии COVID-19

Исследователи уточнили, что ощущение боли и одышки связано с работой участка головного мозга под названием островковая кора. Они предполагают, что из-за прямого воздействия вируса, или последствий сильного воспаления, характерного для тяжелой формы COVID-19, может возникнуть дисфункция этой области.

Также есть альтернативная гипотеза, что пациенты могут не ощущать боль при коронавирусе из-за его воздействия на периферическую нервную систему.

Чтобы подтвердить наблюдения необходимы дальнейшие исследования.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек.