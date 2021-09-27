Медики назвали хорошо заметный на ногах признак опасного уровня холестерина / ua.depositphotos.com

Заметное замедление роста ногтей на ногах указывает на многократно повышенный уровень холестерина в крови. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на новое исследование медицинской клиники Mayo Clinic.

Это случается потому, что соединение сужает сосуды и ограничивает кровоток, из-за чего после активной деятельности больной может почувствовать судороги в икроножных мышцах. К другим признакам проблем с артериями относят онемение в ногах. У людей чаще мерзнут голени и стопы, а также выпадают волосы.

Высокий уровень холестерина, говорят медики, сильно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также закупоривает сосуды. В зависимости от части тела, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Для того, чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.

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