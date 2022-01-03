Медик развенчал миф о связи между кофе и высоким давлением / УНИАН

Кофе является одним из напитков, который способен в определенных случаях снизить кровяное давление. Об этом сообщает портал Yahoo News Japan со ссылкой на комментарий медика и директора японской клиники "Сибаура" Хиросигэ Итакура.

Медик отметил, что в кофе следует добавлять уксус или лимон. Он посоветовал употреблять в день три-четыре чашки этого напитка ‒ для того, чтобы подержать действие полифенолов.

Итакура подчеркнул, что хлорогеновая кислота, которая дает горечь и цвет кофе, имеет ряд полезных свойств, в том числе антибактериальное действие в кишечнике, предотвращение снижения функции печени, а также близорукости.

По словам медика, хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, предотвращает развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира, что приводит к увеличению энергозатрат. Также она способна подавлять воспаления в организме, уменьшать образование бляшек на стенках сосудов и защищать эндотелиальные клетки в них, сохраняя их эластичность.

Специалист добавил, что для усиления действия хлорогеновой кислоты в кофе следует добавлять уксус. Эффект от этого становится гораздо сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности.

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