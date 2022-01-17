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Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасность

17 января 2022, 03:54
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В нем есть опасные для здоровья продукты

хлеб
Белый хлеб опасен для организма / pixabay

Медики заявили, что употребление белого магазинного хлеба может привести к развитию инсулинорезистентности. Этому способствуют некоторые особенности белой муки.

В связи с этим, диетолог Елена Соломатина, рекомендует не употреблять изделия из белой муки ежедневно, пишет Медикфорум.

Первая причина - высокая концентрация сахара. Из-за этого нарушиться работа поджелудочной железы.

"Сахар в белом хлебе истощает поджелудочную железу, поскольку она выделяет много инсулина. В итоге может развиться инсулинорезистентность. В этом случае повышается сахар и начинает буквально разъедать стенки сосудов", - отметила Соломатина.

Также врач добавила, что высокий уровень сахара повреждает состояние сосудов и у человека повышается холестерин, а также развивается атеросклероз, гипертония и деменция.

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Кроме того, в белом магазинном хлебе есть высокий гликемический индекс (ГИ). А он способствует лишнему весу, ожирению и развитию диабета 2 типа.

Напомним, ранее медик объяснила, почему нужно есть бананы каждый день. Эксперт назвала этот фрукт "счастливым".

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