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Медик объяснила, как можно улучшить работу почек

28 октября 2021, 01:37

Поскольку, говорит медик, почки поддерживают нормальный уровень давления, а также активно участвуют в обмене веществ, то их нужно держать в порядке.

Почки
Медик объяснила, как можно улучшить работу почек / Flickr / Andrew Huff

Почки выводят лишнюю жидкость из организма, поддерживают нормальный уровень артериального давления, активно участвуют в обмене веществ. Для правильного функционирования органа необходимо соблюдать питьевой режим и включить в рацион несколько определенных продуктов. Об этом рассказала известный врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

"В первую очередь, это брусника, которая содержит фенольные гликозиды, вакцинин, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговую и другие кислоты. Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни", — сообщила она.

Кроме того, Тихомирова предложила обратить внимание на специи ‒ анис, тмин, фенхель, укроп. За счет эфирных масел они оказывают заметное противовоспалительное и спазмолитическое действие, а также стимулируют работу почек.

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Напомним, ранее сообщалось,что диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

До того ученые рассказали, какой сок, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.

viber
здоровье почки
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